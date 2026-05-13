La jornada del fútbol hondureño quedó marcada por una de las imágenes más impactantes de la temporada luego de la grave lesión que sufrió el brasileño Romario da Silva en el partido entre Motagua y Olancho FC. El jugador terminó con una fractura completa de tobillo después de un fuerte choque en una pelota dividida, una acción que dejó en silencio a futbolistas y aficionados presentes en el estadio.

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El hecho ocurrió sobre el minuto 57 del segundo tiempo, cuando ambos equipos disputaban intensamente el compromiso de la liga hondureña. En medio de la jugada, el futbolista brasileño llevó la peor parte y cayó de inmediato al césped con evidentes muestras de dolor, mientras varios de sus compañeros pedían asistencia médica desesperadamente.

Las imágenes dejaron ver la gravedad de la lesión en el tobillo izquierdo de Romario da Silva, quien tuvo que ser atendido de urgencia antes de abandonar el terreno en camilla rumbo a los vestidores. Algunos jugadores de Motagua incluso rompieron en llanto al notar el estado del futbolista, que apenas había llegado este año al club hondureño.

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TERRIBLE LESIÓN

Un momento de terror se vivió en el juego Motagua vs. Olancho de la Liga Hondureña, Romário Da Silva se fracturó terriblemente su pierna, fue una acción donde se lástimo solo, el árbitro Armando Castro como es lógico no dio falta y permitió su atención inmediata pic.twitter.com/utPoPIk0bR — Jose Borda (@Borda_analista) May 13, 2026

Aunque el equipo ganó 2-0 como visitante, el resultado terminó pasando a un segundo plano por la preocupación alrededor del jugador. Después del encuentro, Motagua publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales en el que expresó: “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”.

Este tipo de lesiones son de las más delicadas para un futbolista profesional, especialmente cuando hay fractura completa y compromiso de ligamentos. Dependiendo de la gravedad y de si requiere cirugía, la recuperación puede tardar entre seis meses y un año, además de un largo proceso de rehabilitación física y readaptación deportiva.

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Casos como el de Romario da Silva vuelven a poner sobre la mesa el alto riesgo físico al que están expuestos los jugadores profesionales, quienes en acciones normales de juego pueden sufrir lesiones capaces de cambiar por completo una temporada o incluso afectar el rumbo de sus carreras deportivas.

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