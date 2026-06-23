La Selección Colombia vuelve a las canchas. Luego de esa importante y emotiva victoria sobre Uzbekistán, el combinado nacional tendrá su segundo compromiso frente a la República Democrática del Congo en Guadalajara, México, buscando sellar su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

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Ahora, más allá de que en el primer partido se jugó bien, igual hay cosas por mejorar y por eso se esperaban cambios en la alineación titular del técnico Néstor Lorenzo, sobre todo por la molestia que se vio en las últimas horas en James Rodríguez, pero no será así.

De hecho, Lorenzo se la sigue jugando por la base que le ha venido funcionando durante todo el proceso, con resultados importantes como la final de la Copa América y victorias sobre rivales de gran magnitud tanto en Eliminatorias como en amistosos.

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Titular de Colombia vs. Congo en el Mundial

Teniendo esto en cuenta, los elegidos de Néstor Lorenzo para iniciar este partido son:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇨🇩 en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/sybBTHolTn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial

Cabe recordar que con la victoria de Portugal, un buen resultado de Colombia es prácticamente obligatorio, teniendo en cuenta que la tabla de posiciones, con este encuentro aún por disputarse, marcha así:

Equipo Puntos 1. Portugal 4 2. Colombia 3 3. Congo 1 4. Uzbekistán 0

A qué hora es Colombia vs. Congo

Este compromiso será este martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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Dónde ver Colombia vs. Congo

Este compromiso tendrá transmisión del Canal Caracol, RCN, DirecTV y Disney Plus. Además, usted se podrá conectar a transmisión para reaccionar con Las Narratones y La Despachada de Pulzo Deportes.

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