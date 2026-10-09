Millonarios sumó una nueva decepción en la noche de este jueves, 8 de octubre, en el estadio de Techo de Bogotá, puesto que en la jornada 14 de la Liga BetPlay se midió contra Fortaleza y nuevamente dejó ir dos puntos en el camino a la clasificación.

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Y es que sobre el minuto 88, el equipo logró marcar por medio de Rodrigo Ureña, por lo que los aficionados ya contaban con los tres puntos asegurados. Sin embargo, apenas unos minutos después y ya finalizando el encuentro, el equipo se desconcentró y le permitió a Fortaleza llegar con mucha tranquilidad para marcar el empate, el tercero al hilo en el torneo local.

Ahora, en este encuentro se fue expulsado Francisco Chaverra por una supuesta agresión contra un rival, lo cual afectó al equipo bogotano.

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🟥 La roja que nadie vio: tras la celebración del gol de Millonarios, Chaverra pasó por el lado de un jugador de Fortaleza y le jaló el cabello (o le dio un aruñetazo). Bismarks Santiago estaba de frente y lo echó con roja directa. Serán 2 fechas de castigo por conducta violenta. https://t.co/JFvaMy0O6w — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 9, 2026

Esto “preocupó” al técnico Alberto Gamero, puesto que, según él, no fue bien sancionada la acción y el VAR tampoco actuó. De hecho, volvió a mencionar lo que ocurrió el pasado fin de semana vs. Barranquilla, lo cual le da más base a su argumentación.

“En lo del penalti de Barranquilla no quise hablar porque quedamos eliminados, entonces van a decir que Gamero está buscando excusas, pero ustedes lo vieron, es increíble que a Millonarios, el equipo más grande del fútbol colombiano, no le pongan un VAR para un partido de esos. Increíble”, dijo Gamero, en rueda de prensa.

Ⓜ️😤“ES INCREÍBLE QUE A MILLONARIOS, EL EQUIPO MÁS GRANDE DEL FPC, NO LE PONGAN VAR PARA UN PARTIDO DE ESOS” 🗣️ Alberto Gamero, DT de Millonarios, expresó su preocupación por las decisiones arbitrales de los últimos partidos 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días https://t.co/3BMplsaS1r — El VBAR (@VBarCaracol) October 9, 2026

Y agregó: “Entonces a mí de eso no me gustas hablar, porque seguramente saldré sancionado y es lo que menos quiero”.

(Ver también: Millonarios, en alerta por cuatro titulares que no estarán vs. Medellín; equipo explicó qué pasó)

Lo cierto es que más allá de esta situación, Millonarios lleva tres partidos al hilo en Liga sin conseguir la victoria, por lo que actualmente marcha quinto en la tabla de posiciones con 22 puntos, a cinco del líder que es el América de Cali.

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