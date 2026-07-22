El nombre de Michael Olise pasó de ser protagonista por su rendimiento con la selección de Francia en el Mundial 2026 a ocupar titulares en Europa por un escándalo extradeportivo que ha despertado polémica.

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El caso, revelado inicialmente por el diario alemán Bild, gira en torno a una supuesta hija de 20 meses y a un conflicto legal con su expareja.

De acuerdo con la información publicada por ese medio y replicada por portales como TyC Sports, la mujer que hizo las acusaciones es Fátima Zaunbrecher, una ciudadana alemana de 34 años que asegura haber mantenido una relación con el futbolista durante cerca de dos años.

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Según su versión, la relación se dio cuando Olise aún jugaba en el Crystal Palace, y tras la ruptura ella descubrió que estaba embarazada.

🚨 ¡SE PUDRIÓ TODO CON MICHAEL OLISÉ! 😳 El extremo del Bayern Múnich quedó envuelto en una fuerte polémica fuera de las canchas. 🇩🇪 El diario Bild reveló que una mujer llamada Fatima Zaunbrecher asegura que Olisé es el padre de su hija, de aproximadamente 20 meses. Según el… pic.twitter.com/8DsNaE4YTV — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 21, 2026

Uno de los puntos más sensibles del caso es que, de acuerdo con lo publicado por Bild, la paternidad del jugador habría sido confirmada mediante una prueba de ADN. Esto indicaría que el vínculo biológico estaría reconocido, aunque la controversia se centra en lo ocurrido después del nacimiento.

Zaunbrecher sostiene que el futbolista no ha asumido un rol activo como padre. En sus declaraciones, afirma que Olise no ha conocido personalmente a la menor y que la comunicación entre ambos se ha dado únicamente a través de abogados.

Además, lo acusa de no cumplir con la manutención de la niña en los términos que ella considera adecuados. Incluso, según distintos reportes, existirían desacuerdos importantes sobre el monto económico que debería pagar el jugador, lo que ha derivado en negociaciones y posibles procesos legales.

Otro punto clave del caso es la diferencia en las cifras de manutención. Algunos reportes indican que inicialmente se habrían ofrecido montos relativamente bajos que luego aumentaron durante el proceso, mientras que la madre insiste en una suma mayor acorde a los ingresos del jugador, quien percibe cifras millonarias en el Bayern Múnich.

Incluso, versiones recogidas por la prensa señalan que la madre habría solicitado cifras mucho más altas, lo que ha dificultado llegar a un acuerdo entre las partes.

Hasta el momento, Olise no ha dado declaraciones públicas sobre el caso. Según reportes, el futbolista ha manejado la situación de forma privada y a través de su equipo legal, lo que ha alimentado aún más la controversia mediática.

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