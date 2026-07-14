Luego de la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 a manos de España, el reconocido periodista Fabrizio Romano ha confirmado el cierre definitivo de una era en el fútbol francés.

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Según el especialista en transferencias, Didier Deschamps dirigirá su último partido al frente de ‘Les Bleus’ en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, programado para el próximo 18 de julio.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. 👋🏼 Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Esta confirmación pone punto final a más de 14 años de Deschamps al mando de la selección francesa, un período marcado por éxitos históricos y una consistencia notable en las competiciones más importantes.

El legado de Deschamps en Francia

Didier Deschamps asumió como entrenador de Francia en julio de 2012 y rápidamente imprimió su sello de liderazgo y pragmatismo táctico. Como jugador, ya había sido clave en la conquista del Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000, lo que lo convirtió en una figura icónica.

Como DT, elevó ese estatus al guiar a Francia a la victoria en el Mundial de Rusia 2018, convirtiéndose en el tercer hombre en la historia en ganar el trofeo tanto como jugador como entrenador, junto a Mário Zagallo y Franz Beckenbauer.

Bajo su dirección, Francia alcanzó las semifinales o mejor en múltiples torneos mayores. Llegaron a la final de la Eurocopa 2016 (como anfitriones), ganaron la Uefa Nations League en 2021 y volvieron a disputar la final del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron ante Argentina en penales.

En el Mundial 2026, Deschamps se convirtió en uno de los pocos entrenadores en dirigir al mismo equipo en cuatro ediciones consecutivas del torneo, acumulando récords impresionantes como el mayor número de victorias de un DT en la historia de los Mundiales.

Su gestión no estuvo exenta de críticas, especialmente por un estilo conservador en algunos partidos, pero los resultados hablan por sí solos: estabilizó un equipo que había vivido momentos turbulentos y lo devolvió al lugar de potencia mundial. Jugadores como Kylian Mbappé, entre otros, crecieron bajo su tutela en un contexto de alta exigencia.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya tenía planes claros para la sucesión. Fabrizio Romano había reportado meses atrás que Zinedine Zidane contaba con un acuerdo verbal para asumir el cargo tras el Mundial 2026, respetando el ciclo de Deschamps hasta su conclusión natural.

La salida de Deschamps se alinea con su propio anuncio previo de no extender su contrato más allá del torneo. Su último partido, el 18 de julio, servirá como despedida oficial antes de que comience oficialmente la “era Zidane”, un nombre que genera enorme expectativa entre los aficionados franceses por su legado como jugador y su carisma.

Este cambio representa un momento de transición para el fútbol francés. Deschamps deja un equipo competitivo, con estructura y una generación de talento que sigue vigente. Zidane, por su parte, llega con la misión de mantener el nivel y quizá inyectar un estilo más ofensivo y vistoso, acorde a su filosofía.

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