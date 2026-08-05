Luego de que se hiciera viral una supuesta respuesta de Johan Mojica a un aficionado en Instagram, el futbolista colombiano publicó un video para desmentir el episodio y asegurar que nunca escribió ese comentario, pues se trató de una cuenta falsa que estaba usando su nombre.

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En los últimos días, en redes sociales circuló una captura de pantalla en la que aparecía una presunta contestación del lateral de la Selección Colombia a un usuario que se burlaba de sus centros. En ese intercambio, el supuesto Mojica respondía con un mensaje relacionado con el dinero que gana como futbolista, lo que provocó numerosas críticas entre los aficionados.

Sin embargo, el jugador del Mallorca aseguró que todo fue producto de una suplantación de identidad y lamentó que la publicación se difundiera con tanta rapidez.

Johan Mojica negó haber respondido a un hincha en Instagram

A través de un video compartido en sus redes sociales, el defensor explicó que la cuenta desde la que salió el comentario no le pertenece y que, incluso, utilizaba una fotografía que nunca ha tenido en ninguno de sus perfiles oficiales.

“Quiero aclarar una situación que se hizo viral en redes sociales. Esa cuenta no es mía. Nunca he usado esa foto de perfil y jamás respondería de esa manera”, explicó el futbolista.

😳❌ “FUE UN PERFIL FALSO, que se hizo pasar por mí y le hizo el comentario a esa persona.” “Pusieron una foto de perfil que yo nunca he usado.” 🇨🇴🗣️ El video que publicó Johan Mojica aclarando lo sucedido. pic.twitter.com/nVsMfQguua — Toque Sports (@ToqueSports) August 5, 2026

Mojica añadió que la situación terminó afectando su imagen pública, ya que muchas personas creyeron que realmente había reaccionado de esa forma ante las críticas.

El colombiano insistió en que durante su carrera siempre ha procurado mantener una actitud respetuosa y humilde, por lo que le sorprendió que tantas personas dieran por cierta la publicación.

El jugador aceptó las críticas, pero rechazó la suplantación

En su pronunciamiento, el lateral también dejó claro que entiende que los futbolistas están expuestos permanentemente a los comentarios de los aficionados, especialmente cuando el rendimiento deportivo no convence.

Según explicó, las críticas hacen parte de la profesión y nunca ha tenido inconvenientes en recibirlas. Lo que sí cuestionó fue que una persona utilizara su identidad para publicar mensajes que terminaron perjudicando su reputación.

Mojica recordó que lleva cerca de 17 años como futbolista profesional y aseguró que quienes han seguido su carrera conocen el comportamiento que ha tenido dentro y fuera de las canchas.

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Pese a la aclaración del jugador, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios respaldaron la versión del colombiano y pidieron no caer en publicaciones falsas, otros expresaron dudas sobre la explicación y continuaron haciendo bromas sobre el caso.

De hecho, varias respuestas al video mostraron escepticismo frente a la aclaración, reflejando que la polémica sigue dando de qué hablar entre los seguidores del fútbol colombiano.

Con este pronunciamiento, Johan Mojica buscó cerrar la controversia y reiteró que el comentario viral nunca salió de una cuenta administrada por él, sino de un perfil que suplantó su identidad y utilizó una fotografía que, según dijo, jamás ha hecho parte de sus redes sociales oficiales.

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