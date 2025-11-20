En Bolivia hay mucha ilusión con su equipo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que en las Eliminatorias consiguió varios resultados muy importantes que al final le permitieron disputar el repechaje.

Esta instancia será muy diferente a la que los aficionados estaban acostumbrados, pues antes era un solo compromiso, pero ahora se jugará como una clase de mini torneo para definir a los dos cupos restantes de las distintas confederaciones.

De hecho, serán seis equipos buscando dos cupos restantes, quienes jugarán en Monterrey y Guadalajara, en México, en esta idea implantada por la Fifa. Las selecciones que jugarán ese torneo serán:

Nueva Caledonia.

Jamaica.

Bolivia.

Surinam.

Congo.

Irak

Contra quién jugará Bolivia en el repechaje

Bolivia jugará directamente la semifinal del repechaje contra Surinam, equipo de la Concacaf que viene de perder con Guatemala, pero que igual se quedó con la segunda posición del grupo A, solo por debajo de Panamá.

De ganar este encuentro, disputará la final contra Irak, de Asia, y si gana ya asegura su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Cabe recordar que estos compromisos se jugarán en la próxima fecha Fifa, la cual se disputará entre el 23 y 31 de marzo.

🏆🌎 [OFICIAL] ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DEL REPECHAJE RUMBO AL MUNDIAL. 🇧🇴 BOLIVIA jugará vs Surinam y, en caso de ganar, definirá el boleto contra IRAK. pic.twitter.com/BuQ1LR7YnI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 20, 2025

Hace cuánto Bolivia no va al Mundial

Ahora, esto llena de ilusión a los aficionados de la Selección Bolivia porque hace muchas ediciones no hace presencia en una Copa del Mundo.

La última vez fue precisamente en Estados Unidos en 1994, en el que quedó ubicado en el grupo C junto a Alemania, España y Corea del Sur, sumando un solo punto y quedando eliminado en la primera ronda del certamen.

Para esta edición espera volver y protagonizar un mejor papel, pues en sus filas tiene jugadores muy interesantes que pueden ser claves en esta clase de competencias.

