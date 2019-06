green

“No, para nada, no he tenido contactos y prefiero mantenerme alejado de eso y estar concentrado en este torneo. ¿Si seguiré en Millonarios? Aún no sé cuál será mi futuro después de la Copa”, manifestó el portero de 21 años de edad en una entrevista para el Diario As de España.

Con respecto al tema de su posible fichaje con el Barcelona de España, el joven golero expresó que a cualquier jugador le agradaría llegar al club catalán. “Por supuesto, a quién no le llama la atención el Barcelona, pero eso ya se verá. No quiero desviarme del sueño que es Copa América”.

Por otro lado, el arquero habló sobre la actuación que viene teniendo el combinado venezolano en el certamen continental y el 0-0 frente a Brasil en la Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía.

“El trabajo, eso es lo único que puede mantenerte bien. Estamos haciendo historia todos, es importante para nosotros [el empate ante Brasil] y esperamos mantener la concentración y el enfoque. Hay que ir paso a paso, pero creo que podemos triunfar”, expresó el aguardameta de Millonarios.

Cabe recordar que Wuílker Faríñez tiene contrato con Millonarios hasta el 30 de junio del 2020 y definirá su futuro con el club azul.