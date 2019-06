green

Este partido se jugará el próximo viernes 28 de junio a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el mítico estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro.

Ese mismo día, la Selección Colombia también jugará ese partido decisivo de cuartos pero todavía no tiene rival confirmado. El contrincante de la ‘tricolor’ será el equipo que quede segundo del grupo C, que en teoría no saldría de Chile o Uruguay.

Todos los cruces de cuartos de final se conocerán en la tarde de este lunes cuando las selecciones del grupo C jueguen su último partido de la fase de grupos.

Aunque la selección Argentina, históricamente, tiene una gran paternidad sobre la de Venezuela, el equipo comandado por Lionel Messi sufre una crisis futbolística que no lo da como gran favorito en esa llave.

En el último enfrentamiento entre estos 2 combinados, un amistoso jugado el pasado 22 de marzo, Venezuela fue muy superior a la ‘albiceleste’ y la goleo 3-1. Incluso, los juegos de ida y vuelta por la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 finalizaron en empate; 2-2 en Mérida y 1-1 en Buenos Aires.