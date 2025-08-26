Para manejar cualquier vehículo en Colombia, es necesario contar con un documento en especial que es la licencia de conducción, el cual certifica que el conductor sabe conducir, que completó el curso teórico y práctico y que por eso está apto para manejar un automóvil sin poner en riesgo la vida de otros actores viales.

Sin embargo, como las condiciones de salud van variando con el tiempo, como en cuestiones de vista y oído, es necesario después de un tiempo hacer la respectiva renovación.

Ahora, esto es un dolor de cabeza para muchas personas porque en Bogotá, por ejemplo, el proceso es costoso y a veces bastante demorado, por lo que muchos o no renuevan y dejan de conducir o simplemente siguen su camino sin saber que eso les traería grandes consecuencias.

Dónde renovar la licencia de conducción más económico

Vale la pena recordar que en Bogotá, este trámite tiene un costo que supera los 270.000 pesos, que es mucho dinero y por eso a un grupo grande de la población se le complica pagar.

Sin embargo, tal como reveló la página Price It, que sube descuentos, promociones y más, si el mismo proceso se hace en otro lugar, como un municipio aledaño, puede salir mucho más económico.

Por ejemplo, en Mosquera, que queda a poco menos de una hora de la capital, este mismo proceso tiene un valor de apenas 60.190 pesos, es decir, 210.000 pesos más económico que en Bogotá.

Además, estos municipios también suelen tener descuentos en cuestiones de impuestos, matriculas y más, por lo que se presentan como buenas opciones para ahorrar unos cuantos pesos en todo lo relacionado a los vehículos, que son gastos que se pueden ir acumulando.

De cuánto es la multa por andar con la licencia vencida

Tenga en cuenta que este documento es muy importante para poder movilizarse por el país, ya que si anda sin este o con el mismo pero vencido, le corresponderá una infracción B02, que tiene un valor de 321.800 pesos. Además, tenga en cuenta que el vehículo será inmovilizado, por lo que también debe pagar la grúa y los patios.

