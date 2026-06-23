En medio de representaciones artísticas, culturales y gastronómicas, se celebró la cuarta edición de Sena Cocina 2026 entre el 17 y el 19 de junio en Riohacha (La Guajira), donde instructores y aprendices de las 33 regionales se reunieron para compartir experiencias, conocimientos y las tradiciones culinarias de sus territorios.

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En esta ocasión, el encuentro giró en torno al concepto ‘Sünsa’i: ahumado de tradición, fuego de territorio’, centrado en los ahumados y las preparaciones a leña. El evento contó con expertos nacionales e internacionales como el colombiano Fredy Pertuz, el brasileño Edvaldo Caribé y la turca Ezgi Yurtseven, quienes ofrecieron charlas académicas y actuaron como jurados en la competencia que premió el mejor plato del país.

Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la formación técnica en cocina de la entidad mediante la recuperación y reinterpretación de técnicas ancestrales de cocción a leña y ahumado, promoviendo la identidad cultural y la competitividad.

“La Guajira es diversa: aquí confluyen muchas culturas, como la holandesa y la árabe, además de nuestras etnias, como los wiwas y los wayúu. De igual manera, se abre espacio a la mezcla de diferentes especias utilizadas en la región y en el mundo, lo que genera una gran diversidad gastronómica en este encuentro”, afirmó Linda Tromp, directora de la Regional La Guajira.

De igual manera, la directiva se refirió al plan de premios de 10.000 millones de pesos que se llevaron los primeros tres puestos del concurso: la regional de Chocó, quien quedó en primer lugar, ganó 4.500 millones de pesos; en seguida, Caquetá se llevó 3.500; y finalmente, Quindío, campeón en 2025 y que quedó este año en tercer lugar, ganó 2.000 millones de pesos. Este dinero se destina a las sedes regionales ganadoras para insumos e infraestructura.

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¿Qué cursos de cocina ofrece el Sena?

Por otro lado, Robinson Sanabria, instructor de cocina en la Regional La Guajira, se refirió a los programas que actualmente ofrece la institución para las personas interesadas en formarse en esta área en cualquiera de sus sedes del país:

“Tenemos formación que va desde el programa de auxiliar de cocina, con una duración de entre seis y nueve meses; nuestro programa insignia, el técnico en cocina, con una duración de 15 meses; y para aquellas personas que ya han estudiado y desean seguir aprendiendo, contamos con programas complementarios de entre 48 y 96 horas”.

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¿Cómo inscribirse a los cursos de cocina del Sena?

Ingresar a la plataforma oficial: acceda a la página principal del Sena para conocer la oferta nacional o diríjase directamente al portal Sena.edu.co para consultar los cursos cortos disponibles.

Buscar el programa de interés: escriba palabras clave en el buscador, como “Cocina básica”, “Gastronomía colombiana” o “Cocina internacional”.

Filtrar por modalidad: seleccione la modalidad virtual o presencial según sus preferencias. Verifique los horarios y requisitos de cada curso, ya que algunos programas presenciales exigen niveles mínimos de escolaridad o documentación adicional.

Registrarse e inscribirse: si ya cuenta con una cuenta activa, haga clic en el botón de inscripción y diligencie sus datos de acceso. De lo contrario, deberá registrarse previamente en el sistema con su documento de identidad.

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