Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' promueve la adopción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles, buscando tanto el bienestar de las personas como el cuidado de los recursos naturales. Cada año, el 16 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que funciona como un llamado global para combatir el hambre, la pobreza y la desnutrición, así como para impulsar sistemas que garanticen acceso a alimentos seguros, asequibles y nutritivos, según lo expuesto en la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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Para el año 2026, el lema "Innovar hoy para nutrir mañana" invita a comprender la innovación en un sentido amplio, que va más allá de la tecnología y la ciencia. Esta perspectiva también implica transformar políticas públicas, reforzar la educación, valorar los saberes de las comunidades y potenciar prácticas colectivas que logren sistemas agroalimentarios más estables, incluyentes y resistentes a los cambios. Según la Secretaría Distrital de Salud, parte de su labor se articula dentro del concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, enfocado en promover conductas alimentarias responsables y fortalecer la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

Entre las acciones impulsadas en el territorio se encuentran la promoción de la lactancia materna y la adecuada alimentación complementaria, la atención a distintas formas de malnutrición, la generación de entornos saludables, el acompañamiento a familias y comunidades, así como el desarrollo de actividades que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos. La innovación, según este enfoque, significa igualmente transformar nuestras rutinas, compartir saberes y descubrir maneras novedosas de vincularnos con los alimentos, lo que repercute favorablemente en la salud, la reducción de inequidades y el bienestar colectivo.

El reto global es complejo. De acuerdo con el informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026', 645 millones de personas vivieron con hambre en 2025, lo que representa el 7,8 % de la población mundial; 2.690 millones no pueden costear una dieta saludable y 2.100 millones presentan condiciones de inseguridad alimentaria de nivel moderado o grave. Estas cifras reflejan desigualdades profundas, relacionadas con problemas económicos, conflictos y fenómenos climáticos, y exigen el trabajo articulado de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil para transformar los sistemas alimentarios.

Para impulsar estas reflexiones, el 22 de octubre Bogotá programó una jornada especial con invitados y conferencias para dialogar e intercambiar perspectivas acerca de la alimentación y la nutrición, incluyendo charlas sobre el impacto de la alimentación en la salud mental y la gestión de residuos alimentarios. Así lo informa la Secretaría Distrital de Salud, que extiende la invitación a considerar la alimentación como espacio de encuentro, aprendizaje y acción colectiva, entendiendo que innovar también es conversar, aprender y decidir juntos para nutrir presente y futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Seguridad Alimentaria y Nutricional según la Secretaría Distrital de Salud?

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es definida por la Secretaría Distrital de Salud como el conjunto de acciones orientadas a promover hábitos de vida y prácticas alimentarias saludables, fortalecer la capacidad de los ciudadanos para decidir conscientemente sobre su alimentación y garantizar entornos saludables que ayuden a combatir la malnutrición y proteger el bienestar colectivo.

¿Cuáles son los principales desafíos para la alimentación saludable en el mundo según el informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026'?

De acuerdo con 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026', los principales desafíos a nivel global incluyen el hambre persistente, la imposibilidad de acceder a dietas saludables por parte de millones de personas y la inseguridad alimentaria asociada a factores económicos, conflictivos y climáticos, que crean profundas desigualdades y dificultan el acceso universal a una alimentación adecuada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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