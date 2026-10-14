Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, continúa con su propósito de fortalecer los espacios verdes de la capital colombiana. De acuerdo con información publicada en el portal Bogotá.gov.co, estas jornadas de siembra han sido lideradas durante este año por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Gracias a este esfuerzo, más de 5.300 árboles han sido plantados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

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Los lugares seleccionados para el desarrollo de estas actividades incluyen sitios como la planta Tibitoc, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas), el pondaje La Magdalena y la quebrada La Vieja. Cada uno de estos puntos representa un espacio natural vital para el entorno bogotano, pues está conectado con las fuentes hídricas y las áreas verdes que aportan a la sostenibilidad ambiental del distrito.

Estas jornadas de siembra buscan, principalmente, fortalecer las zonas verdes, recuperar espacios naturales y proteger el medioambiente urbano. La intención es reafirmar el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad, así como elevar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Según la propia EAAB, en una publicación en su perfil de redes sociales, estas acciones forman parte de su compromiso ambiental, reafirmado especialmente durante la conmemoración del Día Mundial del Árbol. La entidad resalta que con este tipo de intervenciones se impulsa el cuidado de los espacios naturales y el aporte a una Bogotá más verde.

La conservación de los ecosistemas urbanos se convierte, entonces, en una prioridad para la administración distrital, que promueve la siembra y el cuidado de los árboles como herramientas fundamentales en la protección de la biodiversidad. Las actividades adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá refuerzan la visión de un futuro sostenible para la capital, en el que la naturaleza y la vida urbana pueden coexistir de manera armoniosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos árboles ha plantado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 2026?

De acuerdo con Bogotá.gov.co y la información comunicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, este año se han plantado más de 5.300 árboles en diferentes espacios de la ciudad, reforzando el compromiso ambiental y la recuperación de áreas verdes.

¿En qué lugares de Bogotá se han realizado las jornadas de siembra de árboles?

Las jornadas de siembra impulsadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá han tenido lugar en sitios estratégicos como la planta Tibitoc, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, el pondaje La Magdalena y la quebrada La Vieja, lugares que son clave para la sostenibilidad ecológica de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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