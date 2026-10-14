Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) extiende una invitación especial a la ciudadanía de Bogotá para participar en una jornada de aprendizaje y reflexión sobre el patrimonio natural de la ciudad. Se trata del evento "Museo al Park Way", que acercará al espacio público los saberes y contenidos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia. La actividad, cuya entrada es libre, tendrá lugar el viernes 16 de octubre de 2026, entre las 2:00 y las 5:00 p. m., en el Monumento al Almirante Padilla, ubicado en la carrera 24 con calle 37, barrio Teusaquillo.

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De acuerdo con información del IDPC, esta iniciativa busca que los asistentes miren su entorno desde una nueva perspectiva, reconociendo las distintas especies y formas de vida que habitan en la ciudad. El evento pretende que dicho conocimiento fortalezca el sentido de valoración y cuidado del patrimonio natural, resaltando la conexión entre ciudadanía y biodiversidad urbana. A lo largo de la jornada, tanto niños como adultos podrán descubrir expresiones de la naturaleza presentes en Bogotá y entender la importancia de cuidarlas.

"Museo al Park Way" se enmarca en el proyecto "Conocimiento e investigación de nuestro patrimonio natural", desarrollado en el contexto del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del sector de Teusaquillo. Este plan tiene como objetivo promover la valoración del entorno natural a partir del conocimiento de la comunidad y propiciar un vínculo más estrecho del Museo de Historia Natural con el territorio. Tales esfuerzos se orientan a fortalecer la apropiación ciudadana del patrimonio y su integración al entorno cotidiano.

De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento forma parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que enfatiza la importancia de recuperar y reconocer los diversos patrimonios históricos y culturales bogotanos. Este tipo de actividades se suman a una agenda de eventos gratuitos que invitan a los habitantes a redescubrir su ciudad y participar activamente en la protección de sus valores naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento "Museo al Park Way" en Bogotá?

El evento "Museo al Park Way" está programado para el viernes 16 de octubre de 2026, de 2:00 a 5:00 p. m., en el Monumento al Almirante Padilla, que se encuentra en la carrera 24 con calle 37, en el sector de Teusaquillo, según información del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Cuál es el objetivo del proyecto "Conocimiento e investigación de nuestro patrimonio natural"?

El objetivo principal del proyecto "Conocimiento e investigación de nuestro patrimonio natural" es fomentar la valoración del patrimonio natural en Bogotá a partir del conocimiento ciudadano y fortalecer la relación entre el Museo de Historia Natural y el territorio, como parte del Plan Especial de Manejo y Protección de Teusaquillo, según el IDPC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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