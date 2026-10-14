Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá continúa reforzando su estrategia de bienestar escolar con la incorporación de 55 nuevos docentes orientadores, llegando así a un equipo total de 1.805 profesionales enfocados en acompañar a niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas del distrito. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la llegada de estos orientadores fortalece de manera significativa la capacidad institucional para ofrecer protección integral y garantizar los derechos de la población escolar.

Sigue a PULZO en Discover

Julia Rubiano, secretaria de Educación del Distrito, resaltó que durante la administración actual, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se han creado 332 nuevas plazas para docentes orientadores, lo que demuestra un compromiso sostenido con la orientación escolar. En sus palabras, la funcionaria expresó: "Quiero felicitarlos, ustedes llegan a cumplir una labor fundamental que es ayudar a que nuestros colegios sean espacios donde las niñas, los niños y los jóvenes puedan aprender, desarrollarse y sentirse seguros y acompañados". Rubiano subrayó que la calidad educativa trasciende los logros académicos, ya que también incluye el bienestar emocional y la confianza de los estudiantes en los adultos que los acompañan.

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional citadas por la propia Secretaría, Bogotá ha mejorado considerablemente la relación de estudiantes por orientador, pasando de más de 450 estudiantes por profesional al inicio de la actual administración a cerca de 330. En contraste, la media nacional supera los 1.000 estudiantes por orientador, lo que sitúa a la capital como la ciudad con mayor capacidad de orientación escolar en el país.

La asignación de los nuevos orientadores se ha priorizado en los colegios de mayor matrícula, instituciones con altos grupos de ‘Volver a la Escuela’ y necesidades particulares, determinadas por variables como el Índice de Priorización y Evaluación de Entornos Escolares. Así, los docentes orientadores resultan clave para promover la convivencia escolar y velar por la salud mental de los estudiantes, además de identificar y activar las rutas institucionales ante situaciones de riesgo.

En el marco de esta posesión, la SED también presentó la actualización del curso virtual pedagógico ¡Pilas Ahí!, dirigido a docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales. Este curso de 100 horas, organizado en cuatro módulos, busca fortalecer las capacidades de la comunidad escolar para la prevención, identificación y atención de violencias sexuales y basadas en género. David Navarro Camacho, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar, señaló que dicha formación es fundamental para detectar señales de alerta y responder de manera adecuada.

Con estos esfuerzos, la Secretaría de Educación del Distrito reafirma que el bienestar y la protección de los derechos de los estudiantes constituyen el eje central de una educación de calidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la incorporación de nuevos docentes orientadores a los estudiantes de Bogotá?

La llegada de los nuevos orientadores reduce la cantidad de estudiantes por profesional y mejora la capacidad de los colegios para identificar y atender situaciones de riesgo, promover la convivencia escolar y apoyar el desarrollo emocional y social de la población estudiantil, según informó la Secretaría de Educación del Distrito.

¿En qué consiste el curso virtual ¡Pilas Ahí! y quiénes pueden acceder a él?

El curso virtual ¡Pilas Ahí! es una capacitación de 100 horas que aborda prevención, identificación y atención de violencias sexuales y de género en los entornos escolares, dirigida a docentes, directivos y personal de apoyo administrativo y operativo de las escuelas oficiales. La primera cohorte será para 55 colegios distritales, y la información de acceso será enviada por correo electrónico, según datos de la Secretaría de Educación del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z