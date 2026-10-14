Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia inmersiva que une ciencia, cultura y música. El evento ‘Catástrofes Cósmicas’, organizado por el Planetario de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a explorar los sucesos más intensos y transformadores del universo. Esta innovadora actividad se desarrollará del 17 al 29 de octubre de 2026, con funciones en los días 17, 22, 23 y 29 del mismo mes, a partir de las 5:00 p.m., y requiere de compra de boletería para el ingreso, según información oficial de las entidades organizadoras.

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En este espectáculo, la historia del cosmos se revela desde una perspectiva poco habitual: el caos y la destrucción como motores esenciales de la creación. De acuerdo con la información publicada por el Planetario, fenómenos cósmicos como el Big Bang, explosiones estelares, supernovas, colisiones entre galaxias y eventos catastróficos planetarios no han sido la excepción, sino la norma en la historia del universo. La violencia, lejos de representar un obstáculo para la vida, se muestra en la narrativa del evento como el origen de los elementos y estructuras que hacen posible la existencia en la Tierra y en todo el universo conocido.

Durante el show, la audiencia se enfrentará a secuencias audiovisuales aceleradas y una banda sonora compuesta por clásicos de géneros como el metal, el rock y la psicodelia, los cuales amplifican la inmersión en los eventos extremos que han marcado la evolución cósmica. Este formato está pensado para públicos a partir de los 10 años, pero los organizadores advierten que, debido a las animaciones de ritmo rápido y altos niveles de impacto sonoro, personas con sensibilidad visual o auditiva, antecedentes de mareos, vértigo, migrañas o epilepsia fotosensible, deben informarse adecuadamente antes de asistir.

El planeta Tierra y cada elemento que lo compone surgen de una sucesión de cataclismos, tal como relatan los responsables del espectáculo. Esta visión no solo amplía el conocimiento científico, sino que despierta una reflexión sobre los orígenes y el lugar del ser humano en el universo. La experiencia ‘Catástrofes Cósmicas’ promete transformar la percepción del caos universal a través de la música y las imágenes, en el icónico Planetario de Bogotá, situado en la calle 26B #5-93.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta el show ‘Catástrofes Cósmicas’ en Bogotá?

‘Catástrofes Cósmicas’ se presentará en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93. Las funciones se realizarán el 17, 22, 23 y 29 de octubre de 2026, a las 5:00 p.m., y la entrada requiere boletería.

¿Qué tipo de público puede asistir a ‘Catástrofes Cósmicas’ y cuáles son sus recomendaciones?

De acuerdo con el Planetario de Bogotá e Idartes, el evento está recomendado para mayores de 10 años, pero advierten que las imágenes visuales rápidas y la música intensa pueden causar incomodidad en personas con sensibilidad visual o auditiva. Se recomienda que quienes tengan antecedentes de epilepsia fotosensible, vértigo o migrañas consulten antes de asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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