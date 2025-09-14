Colombia tiene pueblos famosos por la fritanga y por múltiples platillos que lo han convertido en un territorio para disfrutar de la gastronomía, mientras se aprovecha de las maravillas del turismo a nivel nacional.

Sin embargo, hubo un evento que le planteó un reto de frente a la arepa, una de las preparaciones más características en los desayunos, al punto que hubo otros que se interpusieron en su camino en la búsqueda por el primer lugar.

El tema se presentó en una particular competencia explícitamente sobre la primera comida del día, en donde cada uno de los países presentó su carta más fuerte para llevarse el lugar más alto en el podio.

¿Quién ganó el Mundial de Desayunos?

Perú se consagró campeón del Mundial de los Desayunos gracias al pan con chicharrón (con tamal y café pasado), plato que se coronó en el concurso organizado por el ‘streamer’ español Ibai Llanos. Superó a Venezuela en la final.

La dinámica del concurso fue bastante participativa: arrancó el 18 de agosto de 2025 con la participación de 16 países compitiendo a través de eliminatorias digitales. En cada ronda, seguidores de Ibai votaban por su desayuno favorito dejándole ‘me gusta’ al comentario de su país en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

El plato peruano que ganó destaca por su combinación tradicional: pan con chicharrón de cerdo, camote frito (batata), salsa criolla y tamal, acompañado de café pasado. Esa elección fue vista como un claro reflejo del apoyo y el fervor que levantó la gastronomía peruana en esa competencia digital.

Los desayunos típicos en los países participantes fueron:

Argentina (medialunas, facturas y mate)

Bolivia (salteñas, pastel boliviano y api)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepa de pan y de maíz con queso)

Costa Rica (gallo pinto: arroz con frijoles negros)

Ecuador (encebollado y bolón)

España (pan con tomate, aceite y jamón)

Estados Unidos (tortitas / pancakes)

Francia (croissants)

Guatemala (desayuno chapín: plátano frito, huevo, frijoles, tortillas y queso fresco)

Japón (desayuno japonés: salmón, arroz, sopa de miso, algas y huevo)

México (chilaquiles: totopos con salsa verde o roja, carne y queso)

Perú (pan con chicharrón, tamal y café pasado)

Reino Unido (desayuno típico inglés: alubias, huevos, black pudding, bacon, champiñones, tomate, salchichas)

República Dominicana (mangú con queso frito, salami, huevo y puré de plátano)

Venezuela (arepas reina pepiada con maltín; huevo, plátano frito, frijoles, queso rallado, carne mechada)

Durante las semifinales, Perú logró imponerse ampliamente con cerca de 9’837,000 votos frente a Chile, mientras que Venezuela superó en otra semifinal a Bolivia con unos 5’531,000 votos. En la final, la votación fue muy reñida: Perú acumuló alrededor de 12,8 millones de votos entre todas las plataformas, sólo superando a Venezuela que obtuvo unos 12,6 millones.

El evento también sirvió para darle un enfrentamiento directo a colombianos y venezolanos frente a su tradicional platillo.

¿Cuál es mejor entre la arepa de Colombia y la de Venezuela?

La arepa de Venezuela superó a la de Colombia en el Mundial de Desayunos en un cruce directo, lo que le significó la clasificación a las semifinales en medio de un pasado mutuo con el platillo.

Venezuela obtuvo 2.757.000 votos mientras que Colombia alcanzó 1.764.000 votos. Así, la propuesta venezolana, que incluyó la arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y maltín, superó a la colombiana, representada por arepa de pan y arepa de maíz con queso.

El duelo fue uno de los más comentados y de los que más interacción dejó en redes sociales, no solo por el resultado sino por el debate tradicional sobre la arepa, alimento compartido e icónico en ambas naciones.

Aunque Colombia quedó eliminada en esa fase, se destacó la cantidad significativa de votantes que apoyaron su desayuno, así como la visibilidad del país en esta competencia digital.

¿Cómo se prepara la arepa pepiada de Venezuela?

La arepa reina pepiada de Venezuela es un clásico de la cocina de ese país consistente en una arepa rellena de pollo, aguacate y mayo, con algunos sabores extra añadidos.

Se necesita harina de maíz precocida, agua y una pizca de sal. Para el relleno, pechuga de pollo cocida y desmenuzada, aguacate maduro, mayonesa, cebolla picada finamente, limón (o alguna forma de acidez), sal, pimienta y opcionalmente cilantro. Estos son los pasos de preparación:

Cocinar el pollo: se hierve la pechuga con sal, pimienta y opcionalmente hojas de laurel, ajo o cebolla para aromatizar. Una vez cocida, se desmecha. Masa de arepa: se mezcla harina de maíz precocida con agua tibia (y aceite o mantequilla si se quiere). Se forma una masa suave y manejable, que se deja reposar unos minutos para que absorba bien el agua. Luego se divide en porciones, se forman bolitas y se aplastan para hacer las arepas de grosor medio. Cocinar las arepas: en sartén, budare o plancha caliente a fuego medio, se cocinan por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes por fuera y bien cocidas por dentro. Algunas recetas sugieren dorar en sartén y luego terminar en horno para asegurar cocción interna. Preparar el relleno: se machaca el aguacate, se mezcla con la mayonesa y se añade el pollo desmenuzado, la cebolla picada y demás condimentos como limón, sal y pimienta. También pueden añadirse ajo o cilantro para más sabor. Montar: se abren las arepas casi por la mitad formando bolsillo, se rellenan con la mezcla de reina pepiada, y se sirven inmediatamente para conservar la textura cremosa del relleno.

