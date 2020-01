En un hilo en su cuenta de Twitter, la hija de la excongresista Aída Merlano, prófuga de la justicia desde octubre pasado, aseguró que le había dado un frasco del producto a su novio y que ambos lo probaron juntos.

Aunque Merlano aseguró que dio resultado, El Espectador advirtió que se trata del mismo producto que originó la advertencia del Invima el 16 de agosto de 2016. Allí, ese instituto informó que su “composición legítima es desconocida y no posee registro sanitario Invima, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento”.

Al desconocer sus ingredientes y propiedades, el Invima pide que se denuncien los lugares donde se distribuye e incluso alerta a quienes lo hubieran consumido con una frase algo alarmante:

“Suspenda de inmediato su uso e informe a su médico así no haya presentado eventos adversos”: Invima, sobre ‘Mero macho’

Merlano Manzaneda escribió que tuvo una buena experiencia usándolo, incluso describiendo de manera muy gráfica lo que le gustó, pero evidentemente desconoce u omite la potencial peligrosidad de su consumo.

Fue una experiencia más placentera y ambos quedamos contentos.

A mi me da igual lo que mi pareja tome y si lo necesita o no. Jamás voy a ser quien hiera su ego, soy su cómplice, no su enemiga. Si pueden acudir a potencializadores para tener una mejor experiencia, ¡Brutal!

— A I D A (@MerlanoManzaned) January 7, 2020