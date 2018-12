View this post on Instagram

Nunca tuviste calambres durante el sexo? Te puede pasar! Y es algo muy cómico en realidad 😂. Aquí te explico por qué pueden ocurrir y cómo evitarlos. Por cierto, si quieres dejarme tus preguntas para que te responda en siguientes cápsulas, puedes hacerlo por acá 👇🏻 Gracias por comentar, dar like y compartir en tus historias!