Para los que vieron ‘Orange Is The New Black’, esta historia no es muy ajena, pues hubo un capítulo en el que Piper Chapman creó todo un comercio alrededor de la ropa interior usada, y sí, la realidad es que existen quienes están buscando cucos en línea, que cuestan más si están recién usados.

Un caso que evidencia el negocio es de Lady Kitten, como se hace llamar la usuaria a quien citó Actitud Fem, una joven de 21 años que lleva alrededor de 6 meses viviendo de su ropa interior, pues la usa y la vende en el sitio web Sofía Gray.

Para Kitten esta fue la mejor oportunidad para ganar algo de dinero mientras estudiaba, una posibilidad remota para algunos, pero que es real gracias a los extraños fetiches que tienen algunas personas y que a ella la han beneficiado más de lo que pensaba.

Durante el tiempo dentro de la plataforma, la joven ha obtenido con sus cucos sucios alrededor de 4 mil dólares, más o menos 11 millones y medio de pesos colombianos, aunque la última venta ha sido con la que más ha recaudado dinero.

Un cliente con el que hablaba esporádicamente le pidió que usara los mismos cucos durante 3 semanas y que a cambio obtendría 5 mil dólares, alrededor de 14 millones de pesos colombianos; al ver tremenda oferta, ella no se pudo negar, aunque fuera algo asqueroso.