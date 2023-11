Una de las cafeteras más famosas y curiosas de Italia es la Moka Express o también conocida como la cafetera italiana. Este artefacto, que ha llegado hasta a los museos de arte por su apariencia, tiene una particular historia que se remonta a los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Inspirado en un curioso aparato para lavar ropa, el inventor de la cafetera consiguió convertir su particular ingenio en toda una reliquia italiana. A continuación le contamos de qué artefacto se trata y cómo consiguió la fama internacional.

Todo comenzó en 1918, cuando un joven llamado Alfonso Bialetti regresaba a Italia (donde será lina de miel de Alina Lozano), luego de haber migrado a Francia para trabajar como fundidor en una empresa de aluminio. Para esa época, en la aldea donde vivía este italiano, se lavaba la ropa de una manera particular que le llamó mucho la atención.

En este oficio, las mujeres italianas utilizaban la “lisciveuse”. Según la página oficial de la cafetera, esta era una especie de olla muy grande con un tubo central de acero en el que se colocaba la ropa, junto con agua y jabón. Esta ‘olla’, que era lo más parecido a una lavadora, se ponía sobre el fuego y cuando el agua comenzaba a hervir, se subía por el tubo y distribuía el jabón de manera uniforme.

De este método para lavar ropa fue que se inspiró para construir la cafetera italiana. Sobre el uso del aluminio, existen varias razones que argumentan la elección de este material para construir su invento. Según la página oficial de las cafeteras Moka, la decisión se dio porque Bialetti creía que el aluminio era un material ligero y resistente, como la cafeína.

Sin embargo, otros medios italianos sugieren que la razón fue porque no había acceso a otro material. El periódico Il Sole 24 Ore resalta que para ese momento el dictador Benito Mussolini había embargado las importaciones de acero inoxidable en favor del ‘metal nacional’, que era el aluminio.

The Bialetti Mokapot. Its inventor, Alfonso Bialetti, had the inspiration watching laundry in a ‘lisciveuse’, a big tank used for washing clothes. The boiling water came out from the pipe placed in the center and then poured down on the clothes #bialetti #espresso #tetbury #wdyt pic.twitter.com/anm4qobdi2

— LW280968 (@treaclegeorge) May 3, 2020