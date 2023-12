Los espejos son elementos decorativos que pueden aportar amplitud, luminosidad y profundidad a una habitación, además de que son útiles a la hora de arreglarnos todos los días. Sin embargo, hay ciertos lugares donde no se recomienda colocarlos, ya que pueden tener un significado negativo, según algunas culturas o creencias.

El Feng Shui, una filosofía china que se basa en la armonía entre el entorno y las personas, el espejo duplica lo que refleja y existen ciertos lugares en la casa donde no se recomienda colocarlos. Estos son:

En frente de la puerta principal: podría reflejar la energía positiva que entra en la casa y hacerla rebotar hacia afuera.

En frente de la cama: podría provocar problemas de sueño.

En frente de una ventana: se cree que esto puede atraer la energía negativa del exterior.

En frente de un baño: se cree que esto puede atraer la energía negativa del agua.

¿Dónde no se puede poner un espejo en la habitación?

Montserrat Beltrán, formadora y asesora experta en Feng Shui, aseguró que el tema sobre si es bueno tener espejos o no en la habitación es de los más preguntados cuando se acercan a ella, por lo que desmiente que sea malo. Sin embargo, “la solución es no tenerlos en lugares donde no se debe”.

La experta recomienda no tener espejo en el techo, ni frente a la cama, ya que puede bloquear el descanso debido a que la energía está en constante movimiento, por lo que no se permite un óptimo descanso.

La recomendación de Beltrán es que el espejo tenga ruedas incorporadas; así, a la hora de dormir, se le puede dar vuelta para evitar que la persona se refleje.

Según el Feng Shui, lo ideal es tener los espejos en lugares estratégicos; en el caso de las habitaciones, lo mejor es ponerlo de los pies de la cama hacia delante. “Lo importante es que la persona no se refleje cuando está acostado”.

¿Cuál es el significado de colocar espejos en lugares prohibidos?

Según el Feng Shui, colocar espejos en lugares prohibidos puede tener consecuencias como la fuga de energía positiva, pues con su reflejo esta se puede dispersar o rebotar hacia afuera. Esto puede provocar problemas de salud, bienestar y relaciones personales.

También los espejos pueden reflejar la energía del entorno, incluyendo el ruido y la luz, logrado dificultar el descanso y provocar problemas de sueño.

Además, no se recomienda tener espejos fragmentados ya que pierden su poder, tampoco los que estén oxidados, estropeados o desgastados; y cuando la persona se vea en el espejo su cabeza debe verse por completo.

En el caso de tener niños en la casa, es interesante poner un espejo en el que se vean completos, para aumentar su autoestima y seguridad mientras se van desarrollando y creando su personalidad.

Por supuesto, estas creencias son subjetivas y no hay pruebas científicas que las respalden. Sin embargo, si cree en ellas, es mejor evitar colocar espejos en lugares prohibidos.

Las personas suelen ser muy meticulosas a la hora de seleccionar como adecuar su espacio personal. Algunos buscan amoblar el espacio dependiendo sus creencias, mientras que otros lo hacen dependiendo ciertos rituales que se aconsejan cotidianamente.

Para muchos, hay elementos que son innegociables y que deben estar dentro de una casa. Los espacios comunes y el lugar de descanso son los más indispensables para muchos.

Por otro lado, también existen personas que buscan hacer cambios en su hogar y darle una nueva apariencia al lugar en el que viven. Expertos en decoración han dado cientos de ‘tips’ para no gastar mucho dinero y poder darle un nuevo semblante a los hogares.

