Cada año, cuando se acerca diciembre, surge la misma duda en muchos hogares: ¿cuál es el momento ideal para poner la decoración navideña? Aunque algunos se adelantan por el entusiasmo, existen dos fechas que la tradición señala como las más adecuadas para dar inicio a la temporada de luces y adornos.

El calendario cristiano indica que los árboles de Navidad deben colocarse al comenzar el Adviento, un periodo de preparación que antecede al nacimiento de Jesús. Este año 2025, el Adviento iniciará el domingo 30 de noviembre, por lo que esa sería la fecha ideal para armar el árbol, encender las luces y ambientar el hogar con motivos navideños.

Sin embargo, también hay otra fecha muy popular que muchos colombianos siguen como referencia. Se trata del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción o Día de las Velitas, una tradición muy arraigada en Colombia que marca de manera simbólica el inicio oficial de las festividades decembrinas. Para muchas familias, este día representa la ocasión perfecta para encender velas, compartir en comunidad y decorar los espacios con espíritu festivo.

La costumbre de colocar árboles de Navidad en los hogares proviene de Europa central, especialmente de Alemania, alrededor del siglo XVI. Los primeros pinos navideños eran adornados con manzanas, velas y nueces, símbolos de abundancia y esperanza. Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió por el mundo y se asoció con la celebración cristiana del nacimiento de Jesús, convirtiéndose en un ícono de la época.

Dar regalos también tiene raíces religiosas y culturales. La inspiración proviene de los presentes que los Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Sin embargo, también existen antecedentes paganos, ya que durante el solsticio de invierno se acostumbraba a intercambiar objetos simbólicos para atraer prosperidad y buena fortuna.

