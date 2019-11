green

Elsy Reyes, experta en relaciones de pareja y sexualidad, aseguró en uno de sus más recientes videos que las erecciones dependen de 2 factores: el emocional y la vasodilatación de los cuerpos cavernosos, o sea, que fluya una buena cantidad de sangre hacia el pene.

Pero cuando falla alguno de los casos mencionados, es necesario dar un buen estímulo y, como los hombres son visuales, es importante que se preocupen menos por la firmeza de su pene y más por lo que pueden disfrutar en el acto; para remediar esto, la especialista dio algunas recomendaciones:

‘La rusa’: mientras la mujer está acostada, el hombre se arrodillará al frente de sus pechos, colocará sus piernas a los costados de ella de tal forma que no bloquee el movimiento de sus brazos.

Luego de conseguir la pose, deberán lubricarse las zonas que entrarán a acción; el pene quedará ubicado entre los pechos de la mujer, por lo que podrá presionarlo entre ellos, mientras él se mueve de adelante hacia atrás (de forma pendular).

No importa si los senos no están juntos, pues existen muchos tipos, lo ideal es que ella los presione hacia el centro desde los costados y los mueva a su antojo; cabe aclarar que no debe llegar al punto de maltratarse a sí misma. Con sus manos también podrán dar algunos toques.

Con este sencillo pero excitante masaje él logrará una buena excitación, pues estará enfocado en lo que está viendo y no en lograr la aclamada erección.

Si el hombre prefiere tener el control de su pene, una buena forma de dilatar los vasos sanguíneos es ejercitando los músculos pubocoxígeos; la manera más sencilla es poniendo en práctica los ejercicios de Kegel.

Al identificar de manera correcta esta zona, se logra enviar mucha más sangre al pene; además, también será útil a la hora de retrasar la eyaculación.

Esta es la explicación de la experta: