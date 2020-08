View this post on Instagram

Dentro de las posibles posturas laterales o de lado, la llamada “cucharita” es de las preferidas. . Y no me llama la atención, ¡fíjate la cantidad de ventajas que tiene! Es más, seguro se me pasó alguna por alto 🤠 . ¿A vos te gusta? ¿Qué tanto la practicas y por qué? 🤔 . Espero tus comentarios, y… ¡a cucharear se ha dicho! 🥄 🥄