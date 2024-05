Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

En medio de su angustia, denunció la falta de atención que su pareja les brinda a los pequeños. Sentado frente a la cámara, José confesó que trabaja arduamente para llevar el sustento a casa, pero su pareja prefiere ausentarse y disfrutar de la playa en lugar de ocuparse de los niños. Mientras él cumple con sus responsabilidades laborales, le toca asumir también las tareas del hogar, como lavar la ropa y preparar la comida.

Con voz entrecortada, José expresó en un video su desesperación: “Todo esto es la ropa sucia de mis hijos. Yo salgo a trabajar, les traigo comida, pero ella prefiere estar fuera. No es una mujer de hogar. Le doy para que cocine, pero no lo hace. Cuando llego a casa, me toca a mí hacerlo todo”.

Las lágrimas de José revelaron el peso emocional que carga al ver la falta de compromiso de su pareja hacia la familia. Mientras tanto, sus hijos dependen de él para cubrir sus necesidades básicas.

Muchos usuarios expresaron su apoyo a José y exigen una reflexión sobre la importancia del rol parental y el cuidado de los hijos.

Aunque no se conoce exactamente el lugar donde ocurrieron los hechos, parece ser en algún municipio de la costa colombiana.

