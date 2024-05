Por: Canal Uno

En una grabación quedo el momento donde una mujer saca corriendo a ladrón que intento robar a su presunta pareja sentimental, mientras este abría la puerta de su casa en Barranquilla.

La grabación, que ha sido comentada por internautas en redes, aplauden la reacción de la mujer, quien no dudo ni un segundo en salir en a defender al hombre, con patada voladora y todo, el ladrón salió cobarde, ya que emprendió la huida inmediatamente vio a la mujer en esta tónica.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, algunos de ellos fueron:

“Me caso y le doy mi vida hasta el final de los tiempos, ¡que mujer!”. “Yo necesito una de esas…”. “A esa mujer no le llego tarde…!”. “Si no me vas a querer así, no quiero nada”.

Este es el video:

#HEROINA. Valiente mujer enfrenta con patada voladora a delincuente que, en la puerta de su casa, intentó atracar su pareja sentimental. Aunque se desconoce el lugar exacto, usuarios en redes sociales sugieren que el caso se presentó en la ciudad de B/quilla. ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/scENiLcA8r — Colombia Oscura (@OscuraColombia) May 15, 2024

