Pese a las campañas de la Alcaldía de Medellín, todavía siguen cayendo turistas extranjeros en los robos que usan sustancias químicas y bellas mujeres en una combinación letal.

Recientemente se conoció en la ciudad el caso de dos turistas brasileros víctimas de esta peligrosa modalidad de hurto a los que despojaron hasta de una consola de videojuegos.

Según le relataron los dos hombres al noticiero CM& a las afueras del búnker de la Fiscalía –donde fueron a interponer la denuncia– el robo lo habrían perpetrado dos mujeres que conocieron en una aplicación de citas, las cuales invitaron al apartamento en el que se estaban quedando los extranjeros.

“Invitamos a unas amigas a nuestra casa y nos echaron algo malo en nuestro tequila y nos durmieron y robaron. El vigilante dice que yo estaba caminando en el techo, pero no recuerdo esto. Y cuando me despierta ya no tenía nada, y fui a despertar a mi amigo y no tenía nada tampoco.”, detalló Adamauri, una de las víctimas.

El hombre explicó que –pese a las constantes advertencias lanzadas– conoció a las dos mujeres por medio de la aplicación Tinder, que en el pasado se ha visto envuelta en situaciones similares.

Según el turista, las dos mujeres se robaron celulares, joyas en oro, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, sus pasaportes y hasta una consola de videojuegos PlayStation.

En diálogo con el noticiero, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, indicó que se mantienen los operativos en las zonas de hospedaje turísticos para evitar este tipo de situaciones.

También indicó que la idea es que haya una oficina de Turismo que se articule con los números de emergencias 123 y 911 para brindar acompañamiento a los afectados por esta modalidad de hurto.

Tras la denuncia de los hombres, las autoridades indican que avanzan en la investigación para dar con las responsables del hurto.

