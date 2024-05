Las catacumbas de París son una red de túneles y cámaras subterráneas que albergan los restos de millones de personas. Se encuentran bajo la ciudad, en lo que alguna vez fueron minas de piedra caliza. A finales del siglo XVIII, los cementerios de París estaban abarrotados y se consideraban un peligro para la salud pública. Como resultado, se tomó la decisión de trasladar los restos de los muertos a las catacumbas.

(Le puede interesar: La maldición de la muñeca Camila: ‘youtuber’ revela perturbadora historia de la atracción)

El ‘youtuber’ ‘Cris sin límite’ decidió explorarlas, pero desde una parte en donde no está completamente abierta al público. Entrar a las catacumbas es fácil porque se volvió un punto turístico de la capital francesa, pero el creador de contenido decidió arriesgarse un poco más.

La entrada por la que ingresó es bien oscura y en una zona en donde se ven personas que no son turistas, sino que hacen otro tipo de actividades en la zona. Para entrar a las catacumbas como tal tuvo que meterse por un hueco en el piso para empezar a explorar, y lo que vio adentro lo describió como un espacio que cada vez se hacía más pequeño y bastante aterrador.

Mientras las recorría tuvo que mojarse los pies hasta las pantorrillas y en un momento aseguró: “la verdad ya estoy como asustado muchachos, creo que me voy a devolver”. A medida que iba caminando encontraba más caminos, algunos llenos de grafitis, bastante oscuros y llenos de agua.

“Siento que me voy a perder porque no me estoy acordando bien del camino, entonces me da miedo quedarme acá metido”, dijo el youtuber a medida que iba grabando su recorrido. La forma en la que encontró la salida fue buscar sus propias huellas, que estaban frescas, para reconocer el camino.