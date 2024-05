En un emocionante encuentro que se vivió hasta el último minuto, Independiente Santa Fe empató 1-1 contra Atlético Bucaramanga en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Colombia.

El gol inicial del partido fue anotado por Iván Scarpeta en el primer tiempo, mientras que Daniel Mosquera logró igualar el marcador para los visitantes en los minutos finales del encuentro.

(Vea también: DT de Santa Fe explicó por qué tiene borrado a Frank Castañeda en la Liga BetPlay)

El juego terminó 1-1 y todo se definirá el próximo miércoles 29 de mayo en el Alfonso López de Bucaramanga, una fecha metida entre la definición de los cuadrangulares semifinales.

Uno de los temas que más llamó la atención de dicho juego fue el regreso a la titularidad de Frank Castañeda, jugador que porta la ’10’ de Santa Fe y que ha sido muy poco lo que ha mostrado.

El mismo jugador atendió a la prensa en la zona mixta después del partido ante Bucaramanga y confesó que le ha costado su adaptación a Santa Fe y a Bogotá.

Las palabras de Frank Castañeda, otro ’10’ que está en deuda con la institución.

“Mi llegada acá no ha sido la mejor, no ha sido fácil el proceso de adaptación y creo que me estoy preparando fuerte para aprovechar cada oportunidad que me brindan”, inició.