Han pasado más de 3 meses desde el asesinato que estremeció a Bogotá en el sector exclusivo del Parque de la 93, donde el empresario Roberto Franco Charry fue ultimado a tiros por un sicario que lo atacó cuando entraba a su oficina en esta zona de la ciudad y justo después de bajarse de su vehículo.

(Vea también: Caso de empresario asesinado en Parque de la 93 tendría giro: señalado de su crimen habló)

Ahora, las pruebas en la investigación de la Fiscalía han incluido videos, fotos, documentos y declaraciones, por lo que revista Semana filtró un audio en el que dos personas celebran el homicidio y hasta hacen planes para lo que viene en el futuro tras la muerte del auditor.

“Mire, por favor hagamos una reunión, hagamos una reunión todos, resulta que mataron esta mañana a Hernán Roberto Franco Charry en su oficina, necesitamos unirnos ahora más que nada”, se escucha en el inicio del audio publicado por la citada revista.

Audio sobre el asesinato de empresario en El Parque de la 93

La conversación, según el mismo audio, se da justo minutos después del crimen. En la nota de voz dos mujeres hablan sobre las noticias que rápidamente le dieron vuelta al país y aseguran que deben tomar con urgencia “decisiones” que, misteriosamente, están vinculadas con la empresa que asesoraba Franco Charry: El Arrozal.

“Buenos días, (se reserva el nombre) no sé qué vamos a hacer, pero es el momento de agarrar esta coyuntura, esta mañana o ayer mataron a Hernán Roberto Franco Charry, dicen las noticias, métase por las noticias para que usted vea es la realidad, bendito Dios”, se escucha en el audio divulgado por el citado medio en el que celebran la información del crimen.

Lee También

Estas dos personas serían integrantes de la familia que se disputa el control de El Arrozal, dos herederas que se enfrentaron con sus hermanos por el dinero y bienes del negocio. En el audio las mujeres buscan reunirse y “dejar débil” a un hombre identificado como Jonathan, quien sería el heredero y actual dueño de la empresa. Además, Pedro Bastidas también aparece mencionado, quien sería el hombre con el que Franco Charry se iba a ver el día de su muerte.

“Tenemos que unirnos ya en este momento, estamos agarrando la parte débil del Jonathan, del Pedro Bastidas, nosotros estuvimos ayer en la empresa, en las bodegas y todo eso, y no hay nada, nada de El Arrozal, todo lo que están empacando es de Pedro Bastidas; o sea, miremos cómo nos vamos a unir, comuníquese con [se reserva el nombre], pero ella no me contesta”, es lo que se dice en el audio publicado por el impreso.