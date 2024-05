Bajo declaración juramentada, uno de los hombres involucrados en el caso del asesinato de Roberto Franco Charry en el Parque de la 93 aseguró que escuchó las últimas frases que dejó el empresario cuando estaba agonizando en el momento en que fue víctima del atentado.

(Vea también: Revelan supuesto negocio ‘webcam’ detrás del crimen contra empresario en Parque de la 93)

“Él (Roberto Franco) me dice en tres ocasiones: fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero. él solo me decía que no gritara y en esos momentos llega Hugo Romero y lo llevamos a la clínica El Country, pero cuando nos subimos a la camioneta ya no hablaba bien”. dijo el supuesto testigo, según informó El Tiempo.

Posteriormente, el hombre que dio la declaración enttegó más detalles de lo que pasó minutos después que escuchó la exclamación del empresario Franco Charry, pues en el hospital a donde lo llevaron se encontró con Hugo Romero, hermano del señalado Jonathan Romero.

“Entramos a la clínica y como a los 5 minutos nos dijeron que había fallecido, Hugo no decía nada, aunque yo le dijo a Hugo que había sido Jonathan Romero. Él (Roberto Franco) siempre fue muy enfático en que si le pasaba algo era Jonathan Romero, porque él se juntaba con gente muy peligrosa”, agregó, según el rotativo.

Jonathan Romero, al que se refiere el testigo y presuntamente Roberto Franco, es uno de los herederos de la empresa El Arrozal, dueña de los supermercados Líder. De hecho, este mismo hombre se apareció en la clínica y hasta en el funeral de Franco Charry y, según él, fue hasta esos lugares porque lo consideraba su amigo gracias a las asesorías que el empresario asesinado prestaba.

Ahora, Jonathan Romero volvió a referirse a los supuestos señalamientos que le hizo el empresario Franco Charry antes de morir en el Parque de la 93 y respondió sobre su responsabilidad en el crimen.

“Yo no cometí ningún delito, como se lo comenté a la Fiscalía en mi declaración. Los inconvenientes que yo tuve con el doctor Franco solo fueron por no aceptar sus sugerencias frente a la asesorías que me prestaba de manera personal”, dijo, de acuerdo con el periódico.

Lee También

Romero ha sido también señalado de una toma hostil a una de las empresas y hasta de atropellar a una de sus hermanas en la pugna por un megalote de la compañía y que hace parte de la herencia. Al respecto, el representante de El Arrozal ha dicho que la Fiscalía está investigando y ha sido enfático en decir que no tuvo nada que ver con el crimen.

“Nadie tiene idea por el viacrucis que estamos pasando mi familia, la empresa y yo por estos comentarios que sin pruebas judiciales han hecho los medios de comunicación. El daño que le han hecho a la empresa El Arrozal ha sido incalculable, sin las pruebas que me vinculen a mí en ese atentado”, respondió.