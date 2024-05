Por: Gol Caracol

Un nuevo sábado futbolero llega y para este 18 de mayo habrá buenos compromisos en las distintas ligas del planeta. Continúan los cuadrangulares en el fútbol colombiano, al igual que el balompié en Argentina, en la Liga de España, la Bundesliga, entre otras.

Así las cosas, Gol Caracol presenta la agenda de los partidos de hoy sábado 18 de mayo del 2024, televisados o por plataformas digitales en Colombia. Además, de que será una oportunidad para apostar y ganar dinero.

Partidos de hoy, 18 de mayo del 2024

EQUIPOS

HORA/CANAL

Hoffenheim vs. FC Bayern

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

FC Union Berlín vs. Freiburgo

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+,ESPN 2

Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+, ESPN

Stuttgart vs. Borussia M’gladbach

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+,ESPN 7

Werder Bremen vs. Bochum

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

Heidenheim vs. FC köln

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

Wolfsburgo vs. Mainz 05

8:30 a.m. – Bundesliga – Star+

Aston Villa femenino vs. Man City femenino

9:00 a.m. – FA Women’s Super League – Star+

Man Utd. femenino vs. Chelsea femenino

9:00 a.m. FA Women’s Super League – Star+

SC Farense vs. Portimonense

9:30 a.m. – Liga Portuguesa – GolTV Play,GolTV

Bolton Wanderers vs. Oxford Utd.

10:15 a.m. – League One – Star+

CA Fénix vs. Progreso

10:30 a.m. – Campeonato Uruguayo – Star+

Lecce vs. Atalanta

11:00 a.m. – Serie A Italiana – Star+,ESPN 3

Sporting CP vs. Chaves

12:00 pm

Liga Portuguesa – GolTV Play,GolTV

Nashville SC vs. Atlanta United

12:45 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

River Plate M. vs. Rampla Juniors

1:00 p.m. – Campeonato Uruguayo – Star+

Libertad FC vs. El Nacional

1:00 p.m. – Liga Pro Ecuador – Star+

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

1:30 p.m. – Primera División Argentina – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

Torino vs. Milan

1:45 p.m. – Serie A Italiana – Star+, ESPN

Alavés vs. Getafe

2:00 p.m. – La Liga EA Sports – Star+,ESPN 4

SC Braga vs. Porto

2:30 p.m. – Liga Portuguesa – GolTV Play,GolTV

Llaneros femenino vs. Cúcuta femenino

3:00 p.m. – Liga Femenina Dimayor – TV Cerrada

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

3:00 p.m. – Liga 1 Betsson Perú – Fanatiz

Medellín femenino vs. Real Santander femenino

3:30 p.m. – Liga Femenina Dimayor – TV Cerrada

Emelec vs. Macará

3:30 p.m. – Liga Pro Ecuador – Star+

Junior femenino vs. Atlético Nacional femenino

3:30 p.m. – Liga Femenina Dimayor – Win Sports YouTube TV Cerrada

Defensor Sporting vs. Peñarol

4:00 p.m. – Campeonato Uruguayo – Star+

River Plate vs. Belgrano

4:00 p.m. – Primera División Argentina – Fanatiz, AFA Play,Star+,ESPN

La Equidad vs. Deportes Tolima

5:15 p.m. – Liga BetPlay DIMAYOR – TV Cerrada

Melgar vs. Sport Huancayo

6:00 p.m. – Liga 1 Betsson Perú – Fanatiz

Independiente del Valle vs. LDU de Quito

6:00 p.m. – Liga Pro Ecuador – Star+,GolTV

Defensa y Justicia vs. Gimnasia LP

6:00 p.m. – Primera División Argentina – Fanatiz, AFA Play,Star+

Instituto vs. Unión Santa Fe

6:30 p.m. – Primera División Argentina – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

New England Revolution vs. Philadelphia Union

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Toronto FC vs. CF Montréal

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

FC Cincinnati vs. St. Louis City SC

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

New York City vs. New York RB

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Charlotte FC vs. LA Galaxy

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Inter Miami CF vs. DC United

6:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Austin FC vs. Sporting KC

7:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Minnesota Utd. vs. Portland Timbers

7:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Houston Dynamo vs. FC Dallas

7:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Chicago Fire vs. Columbus Crew

7:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Once Caldas vs. Santa Fe

7:30 p.m. – Liga BetPlay DIMAYOR – TV Cerrada

Real Salt Lake vs. Colorado Rapids

8:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

San Jose Earthquakes vs. Orlando City

9:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

Seattle Sounders vs. Vancouvers Whitecaps

9:30 p.m. – MLS – MLS Season Pass (Apple TV)

