Darío Arizmendi es considerado como uno de los referentes más importantes del periodismo en Colombia. Ha sido parte de la industria durante 49 años. Fundador y director del diario El Mundo, de Medellín, y luego fue director de Caracol Radio y del programa ‘6 AM 9 AM Hoy por Hoy’ hasta 2019. Eso por mencionar algunos de los papeles relevantes que ha tenido y sin contar los reconocimientos que ha obtenido.

Ahora, estuvo respondiendo algunas preguntas de ‘Bravíssimo’, de CityTv, en donde habló de su profesión y hasta les dio consejos a quienes están interesados en empezar a estudiar esta carrera.

Lo que llamó la atención fue su comentario cuando se refirió a las nuevas generaciones del periodismo:

“Si no tienen vocación, no lo intenten. En el mundo ya hay demasiadas personas mediocres, particularmente, muchas niñas bonitas, talentosas, que creen que con la pinta. No, la pinta es lo de menos. Es fundamental tener la formación y tener claro los objetivos de por qué se ejerce esta profesión y cumplirlos”.

Además de eso, confesó que uno de los momentos más complicados que ha tenido que vivir ha sido la toma del Palacio de Justicia, en 1986, una de las situaciones que marcó la historia del país.

Para cerrar, dijo que tiene fe en el futuro del periodismo colombiano, teniendo en cuenta que tiene una base muy sólida.

