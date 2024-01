Pese a que ya lleva varios años retirado de los micrófonos, pues el 5 de julio de 2019 dejó la conducción del programa ‘6AM Hoy por Hoy’, de la emisora Caracol Radio, Darío Arizmendi sigue siendo uno de los periodistas más respetados por su larga trayectoria profesional.

El día que dejó le cadena radial, en donde estuvo por más de 30 años, el comunicador dejó un mensaje que quizá muchos de sus oyentes aún recuerdan.

“Siempre he pensado que uno se debe retirar de cualquier actividad cuando siente la satisfacción del deber cumplido, y cuando ha alcanzado las metas y los objetivos que se había propuesto”, aseguró en su momento.

Sin embargo, en los últimos días el periodista reveló ese sueño que no pudo cumplir en su vida y que, según él, ya no podrá cumplir.

Qué sueño le faltó por cumplir a Daría Arizmendi

En una entrevista con César Augusto Londoño para AS Colombia, el experimentado periodista confesó que todo está relacionado con el aprendizaje del idioma del inglés.

—¿Algo le faltó por hacer? — preguntó Londoño, con quien compartió en Caracol Radio durante muchos años.

—Sí— respondió Arizmendi.

—Bueno, todavía hay tiempo ¿no? — insistió César Augusto.

—Ya no…— contestó Darío.

Acá, el momento en el que le respondió:

Al volver a consultarle sobre qué se trataba esa posible frustración que tiene, Arizmendi lo contó todo y dijo que ya pasó esa página, pese a que Londoño le insinuó que aún podía cumplir su meta.

“Aprender inglés bien […]. Sabes que ya la descarté… Prefiero algo más vital”, mencionó el periodista de 77 años.

Londoño le insistió que aún estaba en condiciones de tratar de aprender el idioma, pero Arizmendi se mostró firme en su posición.

“Ya no. Todo tiene su edad. No, ya no, esa asignatura la perdí. Yo no estuve en colegio bilingüe, en mi familia no había nadie que hablara inglés, me eduqué en España en educación superior. Allá no se hablaba inglés en ningún lado, y cuando empecé a estudiar me costó mucho trabajo y dije no. Lamentablemente perdí el año”, concluyó al respecto.

