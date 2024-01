Son pocas las oportunidades en las que César Augusto Londoño se refiere a su núcleo familiar, pues es un tema que mantiene en reserva y que, incluso, poco publica en redes sociales.

Sin embargo, este domingo 21 de enero, el periodista se destapó en el programa ‘Bravíssimo’ y habló de su hijo David, a quien considera un pelado “increíble” por su forma de ser y los logros que ha conseguido con tan solo 32 años.

“David ha sido un pelado increíble. Él es el que me enseña, sabe lo que no está escrito. Le dejé una herencia chévere, la de del amor evidentemente, pero sobre todo la de la lectura. Es una persona que lee mucho y escribe súper bien”, dijo en un principio.

De hecho, Londoño fue más allá y reveló que su hijo es director de cine, comentando que trabaja para el Canal RCN como libretista de una serie que se estrenará en 2024.

Asimismo, el comentarista deportivo mencionó que si bien David se la pasa viajando, disfruta grandes momentos con él gracias al fútbol, pues ambos son aficionados y han ido a 7 Copas del Mundo.

Finalmente, el turno en ‘Bravíssimo’ fue para David, quien habló maravillas de su papá y recordó las grandes enseñanzas que le ha dejado.

“Siempre ha sido el mejor papá del mundo. Es un papá que siempre hizo todo a través del amor, de la paciencia, también me inculcó una pasión profunda por las artes, por el mundo, por la belleza, por el fútbol, y siempre me empujó a disfrutar la vida, a creer en mis sueños”, indicó.

Y concluyó, diciendo: “Me siento muy agradecido con Dios y muy privilegiado por haberte tenido en la vida, por tenerte hasta hasta el sol de hoy . Te agradezco mucho por haberme criado como me criaste, me sigues enseñando todos los días y creo que el mayor ejemplo, que no solo me has dado a mí sino a todas las personas que te conocen, es el amor y la pasión que tienes por la vida. Te amo”.