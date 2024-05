En una entrevista reveladora con la periodista Paula García en su pódcast ‘En tenis con Paula’, Mónica Jaramillo compartió abiertamente sus reflexiones sobre su trayectoria en el mundo de la presentación de noticias.

Con una sinceridad palpable, Jaramillo expresó que no extraña el ritmo frenético de presentar noticias, considerándolo un ciclo cerrado en su vida profesional. Con una carrera de 16 años dedicados a la presentación de noticias, Jaramillo hizo hincapié en la diferencia entre ser un presentador y ejercer el periodismo en su sentido más profundo.

Luego, contó: “Desde los 19 años estuve inmersa en el mundo de las noticias, pero llegó un momento en el que sentí agotamiento emocional. La constante exposición a la información, especialmente durante crisis y eventos emocionalmente desgarradores, te van drenando emocionalmente”.

Con una actitud serena, Jaramillo le explicó a García que decidió cerrar ese capítulo de su vida sin nostalgia ni arrepentimiento. Optó por explorar nuevos horizontes, apostando por diferentes formatos y medios para seguir ejerciendo el periodismo de una manera más enriquecedora y gratificante para ella.

“Recibí propuestas para volver, incluso en la radio porque hay libertad de expresión y el poder compartir mi opinión y punto de vista pero, eso es otro formato”, compartió Jaramillo.

“Sinceramente, Mónica Jaramillo, la persona parada delante de una cámara informando o presentando un noticiero, esa no la vuelvo a ver y no me veo otra vez”, indicó la presentadora antioqueña.