Por: El Espectador

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Las algas han ocupado un lugar importante en la alimentación de las comunidades costeras, y recientemente su potencial como alimento sustentable ha llamado la atención a nivel global. Diversas especies comestibles, como el nori —que se utiliza en el popular sushi—, el wakame —presente en sopas y ensaladas—, y el kombu —conocido por aportar el característico sabor umami al caldo dashi—, han hecho que este alimento salga del entorno tradicional asiático para formar parte de dietas en otras regiones, de acuerdo con un reportaje de The New York Times firmado por Isobel Whitcomb.

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Uno de los aspectos más destacados de las algas es la presencia de polisacáridos, compuestos que forman parte de las paredes celulares de plantas y algas. Según Shelly Wegman, dietista clínica del Hospital Rex de la Universidad de Carolina del Norte, estos polisacáridos suelen ser complejos para que el cuerpo humano los procese sin la ayuda de microbios intestinales beneficiosos. Estos microorganismos fermentan los polisacáridos y los convierten en ácidos grasos de cadena corta, moléculas fundamentales para la salud intestinal que ayudan a nutrir y reparar el revestimiento del intestino, e incluso, algunos estudios sugieren una posible reducción del riesgo de cáncer colorrectal gracias a su presencia.

Por otra parte, las algas aportan proteínas completas; es decir, contienen los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita para construir tejidos. Investigaciones citadas por el medio indican que el nori seco, por ejemplo, puede contener hasta un 47 % de proteínas en peso, superando proporcionalmente a la pechuga de pollo. Sin embargo, Yvonne Yuan, profesora asociada en la Universidad Metropolitana de Toronto, advierte que las cantidades consumidas en una dieta habitual son escasas; una hoja de nori solo aporta aproximadamente un gramo de proteína.

Respecto a minerales, las algas sobresalen por su contenido de hierro y vitamina B12, nutrientes muchas veces deficitarios en regímenes a base de plantas. Ingrid Undeland, experta de la Universidad Tecnológica de Chalmers, destaca que, por ejemplo, cinco gramos de nori seco pueden contener casi un 17 % de la cantidad diaria recomendada de hierro para hombres, y una hoja aporta cerca del 80 % de la vitamina B12 necesaria al día.

No obstante, Undeland y otros expertos alertan sobre el exceso de yodo en ciertas algas frescas, un mineral vital para la tiroides, pero que puede llegar a niveles tóxicos en algunas especies. En todo caso, las algas comercializadas pasan por procesos que disminuyen el yodo, aunque en algunos platillos, la cantidad puede superar la recomendación diaria. Wegman señala que quienes presenten inquietudes de tiroides deberían consultar a un especialista antes de aumentar el consumo.

Si le interesa explorar estos alimentos, puede conseguir algas secas en supermercados o buscar variedades frescas en tiendas especializadas, siempre atendiendo a los consejos sobre el contenido de sodio y yodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales de las algas en la dieta?

Las algas aportan polisacáridos que benefician la salud intestinal, proporcionan proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales y contienen minerales y vitaminas como hierro y vitamina B12, muy importantes en dietas a base de plantas. Sin embargo, su contenido de yodo puede ser elevado en algunas especies, por lo que se recomienda precaución, especialmente en personas con problemas de tiroides, según expertos consultados por The New York Times.

¿Cuánto contenido de proteínas y minerales aportan las algas como el nori y el wakame?

De acuerdo con el análisis citado por The New York Times, el nori seco puede tener hasta un 47 % de proteínas en peso, mientras que el wakame seco ofrece cerca del 16 %. Con respecto a minerales, cinco gramos de nori seco contienen hasta 1,4 miligramos de hierro, y una hoja de nori seca aporta cerca del 80 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina B12, aunque los niveles pueden variar entre las diferentes especies y presentaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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