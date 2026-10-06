La pulsera permite monitorear la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), además de registrar niveles de estrés durante el día. Los datos se consultan desde la aplicación QRing, compatible con teléfonos iOS y Android.

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También ofrece seguimiento del sueño nocturno y de las siestas, con información sobre las fases de sueño profundo, ligero y los periodos despierto. La idea es tener un registro de los hábitos y observar tendencias a lo largo del tiempo.

En cuanto al ejercicio, incluye más de 170 modos deportivos, entre ellos yoga, natación y baloncesto. También registra pasos, distancia y calorías estimadas, además de ofrecer notificaciones de llamadas y control de cámara.

Es importante tener presente que estos datos sirven como referencia de actividad y bienestar: no reemplazan una evaluación médica ni equipos especializados para diagnosticar problemas de salud.

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¿A quién le serviría este producto?

La veo como una alternativa para personas que entrenan con frecuencia y quieren llevar un registro de su actividad, pero prefieren algo más discreto que un reloj inteligente.

También puede interesar a quienes quieren observar sus hábitos de sueño o consultar tendencias de frecuencia cardíaca y estrés desde el celular, sin pagar una suscripción por la aplicación, según la información del fabricante.

Las opiniones de compradores destacan precisamente su uso cotidiano. Una persona comenta que la lleva puesta durante todo el día y valora el seguimiento de la frecuencia cardíaca, el sueño y el estrés. Otra resalta la facilidad de instalación y la duración de la batería.

Ligera, sin pantalla y con batería de larga duración

Uno de sus diferenciales es el diseño: pesa apenas 25 gramos y no tiene pantalla. Esto puede resultar atractivo para quienes prefieren consultar sus estadísticas directamente en el teléfono y no necesitan ver notificaciones en la muñeca.

El paquete incluye dos correas de nailon intercambiables, de diferentes longitudes, para adaptar el ajuste. Además, cuenta con resistencia al agua de 1 ATM, indicada para salpicaduras, sudor y lluvia; no debe confundirse con una protección apta para cualquier actividad acuática.

La batería es otro argumento de compra. El fabricante anuncia entre 45 y 60 días de uso regular, aunque también indica entre 20 y 30 días de funcionamiento continuo. La duración real dependerá del uso y de las funciones activadas.

Por $ 97.828, esta pulsera reúne seguimiento deportivo, registros de sueño y métricas de bienestar en un formato sencillo. Si lo que busca es monitorear sus hábitos sin llevar un reloj con pantalla, puede ser una opción para comparar.

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