Hay accesorios que empiezan a tener mucho más sentido cuando uno cambia el horario de entrenamiento. Si toca salir a correr cuando ya oscureció, una buena iluminación no solo sirve para ver el camino: también interesa que los demás puedan notar que uno está ahí.

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Por eso me llamó la atención esta luz para correr de 800 lúmenes, que combina iluminación frontal, elementos reflectantes y varios modos de funcionamiento. Cuesta $ 84.865 y está pensada para correr, caminar, hacer senderismo o incluso salir a pasear al perro durante la noche.

800 lúmenes y visibilidad desde distintos ángulos

El equipo utiliza un sistema LED que ofrece hasta 800 lúmenes y, según la descripción del producto, puede iluminar hasta 295 pies.

Pero uno de sus detalles diferenciales está en que no se limita a la luz frontal. También incorpora una placa reflectante trasera y correas reflectantes de 360°, pensadas para que el usuario sea visible desde diferentes direcciones.

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La placa trasera no necesita batería y, de acuerdo con la información del producto, puede ser visible hasta 656 pies.

Eso convierte al equipo en algo más parecido a un sistema de iluminación y visibilidad para correr que a una simple linterna.

Siete modos para entrenar de noche

La luz tiene cuatro modos blancos: alto, medio, bajo y destello. A esto suma tres modos de seguridad en rojo: constante, destello y SOS. También permite inclinar el haz entre 0 y 45 grados, de manera que se pueda dirigir la iluminación hacia el camino.

El fabricante recomienda no apuntar directamente el haz hacia los ojos.

Otro punto que me parece importante para quienes entrenan de noche es no tener que estar cargando el dispositivo constantemente. La luz utiliza una batería de 2.200 mAh y se carga mediante USB-C. La carga completa toma entre dos y tres horas, según la descripción.

La autonomía indicada varía dependiendo del modo: entre 4 y 15 horas para los modos blancos y entre 12 y 25 horas para los modos rojos.

En este caso, las cifras corresponden a las especificaciones del producto y pueden variar dependiendo del modo utilizado y las condiciones de uso.

Se puede usar con ropa deportiva o de invierno

El equipo tiene correas ajustables para hombros y cintura. Está diseñado para distribuir el peso sobre la zona del pecho y los hombros, en lugar de concentrarlo en la cabeza como ocurre con una linterna frontal.

Las medidas indicadas permiten ajustarlo a hombros de 12 a 24 pulgadas y cintura de 31 a 51 pulgadas.

Eso también permite utilizarlo con diferentes prendas. Una compradora destaca precisamente que pudo ajustarlo tanto para usarlo en verano como sobre ropa de invierno.

Además, cuenta con certificación IPX4, por lo que está diseñado para resistir salpicaduras de agua.

¿Qué dicen quienes ya lo compraron?

Las opiniones son bastante claras en cuanto a los usos que le están dando. Una persona cuenta que lo utiliza para salir al jardín cuando oscurece y para pasear a sus perros durante la noche, destacando especialmente el brillo.

Otra persona asegura que se sintió más segura al correr y que pudo concentrarse en el camino, mientras que otra destaca la combinación de comodidad, brillo y duración de la batería.

También aparece una opinión que resalta que el sistema puede ajustarse para utilizarlo con diferentes tipos de ropa.

Por $ 84.865, me parece una alternativa interesante para quien entrena cuando ya no hay luz natural y quiere iluminar el camino sin llevar una linterna en las manos, al mismo tiempo que incorpora elementos reflectantes para aumentar su visibilidad.

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