Cuando pensé en armar un gimnasio en casa, lo primero que imaginé fueron máquinas, discos, mancuernas y equipos ocupando buena parte de la habitación. Después encontré una alternativa bastante más sencilla: un banco de pesas ajustable que permite hacer diferentes ejercicios y, además, se puede plegar.

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El banco de pesas que revisé tiene un precio de $ 228.538, según la información suministrada para esta nota, y está pensado especialmente para quienes quieren entrenar fuerza en casa sin dedicar una habitación completa al ejercicio.

Su principal atractivo está en la combinación de ajuste, variedad de ejercicios y almacenamiento compacto.

Ocho posiciones para cambiar el entrenamiento

Una de las características que más me llamó la atención fueron sus 8 ángulos de respaldo.

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El banco permite trabajar en posiciones planas, inclinadas y declinadas, lo que abre diferentes posibilidades para ejercicios de pecho, hombros, brazos y abdomen. La ficha del producto señala que el sistema permite cambiar rápidamente entre posiciones.

Eso significa que no tendría que utilizar el banco únicamente para hacer press con mancuernas. También puede servir como apoyo para diferentes movimientos de entrenamiento de fuerza.

Para alguien que está empezando, esta versatilidad puede ser más interesante que tener varios equipos que cumplen una sola función.

Está pensado para espacios pequeños

Aquí encontré probablemente el argumento más fuerte del producto.

El banco se puede plegar retirando dos pasadores y queda con unas dimensiones aproximadas de 30,7 x 16,3 x 9,25 pulgadas, por lo que puede guardarse debajo de una cama, un sofá o en una esquina.

Eso cambia bastante la experiencia de tener un gimnasio en casa.

En lugar de dejar permanentemente instalado el equipo, podría sacarlo para entrenar y guardarlo después. Para un apartamento o una habitación pequeña, ese detalle puede terminar siendo más importante que tener decenas de funciones.

Una estructura que busca estabilidad

El fabricante indica una capacidad máxima de 660 libras, equivalentes a unos 299 kg, y una estructura de acero con soporte reforzado. También incorpora cuatro tapas de nivelación para ayudar a reducir el movimiento sobre superficies ligeramente irregulares.

Eso sí, una capacidad máxima anunciada no significa que cualquier usuario deba acercarse a ese límite. Para utilizar un banco de este tipo conviene respetar las indicaciones del fabricante, revisar que esté correctamente armado y utilizarlo sobre una superficie estable.

El acolchado también cuenta

Otro punto que revisaría antes de comprar un banco es la superficie donde voy a pasar buena parte del entrenamiento.

Este modelo utiliza un material descrito como resistente al sudor, transpirable y antideslizante, acompañado de acolchado de alta densidad. Las opiniones suministradas para esta nota también destacan aspectos como el montaje sencillo y la utilidad del banco dentro de un gimnasio doméstico.

Una reseña señala que el armado resultó sencillo y otra destaca que ha sido una opción económica para mantener una rutina de entrenamiento en casa.

¿A quién le serviría este producto?

Lo veo especialmente interesante para principiantes o personas que quieren entrenar fuerza en casa y necesitan aprovechar bien el espacio.

Puede servir como complemento para mancuernas y otros elementos de entrenamiento, pero no reemplaza todo un gimnasio. De hecho, para alguien que únicamente quiere hacer cardio o ejercicios sin equipamiento, probablemente no sea necesario.

Su mayor ventaja aparece cuando se busca hacer press de banca, ejercicios con mancuernas, trabajo de hombros, brazos y abdomen desde casa.

Mi conclusión: menos máquinas, más posibilidades

Después de revisar el banco, entendí que para comenzar un gimnasio en casa no necesariamente hay que comprar una máquina para cada ejercicio.

Un banco ajustable como este puede convertirse en una especie de punto central para diferentes rutinas, especialmente si se combina con un par de mancuernas.

El precio de $ 228.538 lo hace llamativo dentro de una propuesta dirigida a principiantes, mientras que sus 8 posiciones y el diseño plegable atacan dos problemas habituales: la falta de variedad y la falta de espacio.

Si tuviera que resumir lo que más me llamó la atención, sería justamente eso: no parece diseñado para ocupar una habitación, sino para adaptarse a ella.

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