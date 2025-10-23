WhatsApp prepara un nuevo cambio que impactará especialmente a quienes envían mensajes a contactos que no los tienen guardados. La aplicación impondrá un límite mensual de mensajes dirigidos a números desconocidos, como parte de una actualización para reducir el spam y mejorar la seguridad. Aunque todavía no se conoce la cantidad exacta de mensajes permitidos, Meta —empresa matriz de la app— confirmó que la medida entrará en fase de prueba en varios países antes de aplicarse a nivel global.

Según explicó la compañía, “todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos se descontarán de este nuevo límite”. Es decir, tanto usuarios comunes como cuentas comerciales que difundan mensajes masivos o promocionales estarán sujetos a la restricción. Además, WhatsApp aclaró que el sistema distinguirá entre mensajes respondidos y no respondidos: solo los segundos afectarán el conteo mensual.

¿Cómo evitar la limitación de mensajes en WhatsApp?

El cambio afectará principalmente a pequeñas empresas, servicios de atención y usuarios que envían mensajes constantes a desconocidos, mientras que para quienes usan la app solo con amigos y familiares el impacto será mínimo. WhatsApp recomendó evitar los envíos masivos, usar cuentas verificadas y mantener la aplicación actualizada para conocer los nuevos límites cuando entren en vigor.

Esta medida se suma a las recientes herramientas de privacidad que la plataforma ha lanzado, como el bloqueo de llamadas de desconocidos y la verificación de cuentas, en su esfuerzo por frenar el uso indebido del servicio. Meta adelantó que el comportamiento de esta fase piloto determinará si la restricción se implementará de manera definitiva en todo el mundo a partir de 2026.

