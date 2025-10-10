WhatsApp ha comenzado a implementar uno de sus cambios visuales más significativos para los usuarios de iPhone. La plataforma de mensajería propiedad de Meta ahora adopta el diseño conocido como Liquid Glass, una estética característica del nuevo sistema operativo iOS 26. Esta actualización busca alinear la interfaz de la aplicación con el aspecto general del sistema de Apple, aunque, por el momento, no está disponible para todos los usuarios.

El nuevo diseño puede verse en la versión 25.28.75 de WhatsApp para iOS. Entre los cambios más evidentes se encuentra una nueva barra de navegación redondeada, que deja un pequeño espacio entre los bordes para crear la ilusión de que “flota” sobre la pantalla. Además, incorpora un efecto acristalado que permite que elementos como imágenes y texto se vean desenfocados por detrás. También se han renovado los botones y las animaciones, que ahora siguen una línea visual más fluida y moderna.

Otro de los cambios destacados es la transformación del teclado. Este ahora muestra bordes redondeados y un estilo semitransparente que complementa la estética Liquid Glass. Asimismo, los menús y otros botones dentro de la app han sido rediseñados para coincidir con el nuevo lenguaje gráfico que Apple ha establecido con iOS 26.

Cómo activar el modo Liquid Glass de WhatsApp en iOS 26

Aunque el nuevo diseño ya está disponible en la versión oficial de la app, WhatsApp ha optado por activarlo únicamente para un número reducido de usuarios. Esta medida busca asegurar una transición controlada, observando el rendimiento y posibles errores antes de habilitarlo para todos.

Para quienes deseen acceder a la nueva apariencia, es imprescindible contar con iOS 26 instalado en el iPhone y actualizar WhatsApp a la versión 25.28.75 desde la App Store. Aun así, es posible que el rediseño tarde días o semanas en activarse, ya que se está desplegando de forma progresiva.

