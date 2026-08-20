Durante años, buena parte de la gestión del fraude en el sector financiero se ha apoyado en una lógica reactiva que consiste en detectar anomalías, contener el incidente, revisar el caso y ajustar controles después de que el impacto se produzca.

Sigue a PULZO en Discover

Ese modelo, aunque todavía necesario, hoy resulta insuficiente frente a las amenazas cada vez más sofisticadas, distribuidas en múltiples canales y con efectos directos sobre la confianza del cliente.

El fraude financiero actual combina suplantación, ingeniería social, phishing, malware, uso indebido de credenciales y explotación de puntos ciegos entre canales, herramientas y procesos. Además, gran parte de estas amenazas ya están automatizadas y potenciadas por inteligencia artificial, lo que incrementa su escala, velocidad y capacidad de adaptación.

En ese contexto, las entidades no solo deben proteger las transacciones; también deben garantizar la continuidad de la operación, preservar la relación con sus clientes y proteger la integridad de sus datos.

Lee También

Uno de los mayores desafíos para la banca es responder con más eficacia sin añadir fricción innecesaria a la experiencia digital. Cada capa adicional de seguridad que no esté bien diseñada puede terminar afectando la usabilidad, generando abandono o deteriorando la percepción del servicio.

Pero la alternativa no puede ser resignarse a operar con vulnerabilidades conocidas o con tiempos de reacción demasiado largos. Por ello, el debate debería centrarse en cómo evolucionar hacia una gestión más integral del fraude.

Eso implica conectar prevención, autenticación reforzada, monitoreo, análisis, respuesta, investigación e inteligencia dentro de una misma lógica operativa. También implica reconocer que ninguna tecnología, por sí sola, resuelve el problema.

La efectividad de la prevención del fraude exige combinar capacidades tecnológicas avanzadas con una estrategia adecuada, procesos bien definidos y la capacidad de adaptarse continuamente a nuevas amenazas y patrones de ataque.

En este punto, la inteligencia artificial y la analítica avanzada emergen como grandes aliadas en la lucha contra el fraude. Su verdadero potencial está en amplificar la capacidad de los equipos para identificar anomalías con mayor rapidez, priorizar alertas, correlacionar señales de múltiples fuentes y facilitar decisiones mejor informadas en tiempo real.

La experiencia de Indra Group en entornos críticos muestra que estas capacidades solo son realmente efectivas cuando se articulan con operación especializada, gobierno claro y conocimiento experto del riesgo.

El sistema financiero tiene hoy la oportunidad de avanzar desde esquemas fragmentados hacia modelos más integrados, continuos y predictivos.

Ese tránsito no depende solo de incorporar tecnologías avanzadas, sino también de contar con talento especializado, optimizar los procesos y reformular cómo se orquesta la respuesta al fraude y cómo se articula la protección del cliente con la operación del negocio.

La clave no está solo en detectar el fraude, sino en contar con la capacidad de anticiparlo. Ese será el verdadero cambio para las entidades que buscan reforzar su ciberresiliencia, proteger mejor a sus clientes y fortalecer la confianza en el sistema financiero.

Por Sandra Chaves, directora de Servicios Financieros para Indra Group en Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.