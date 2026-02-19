Dejar el celular cargando en la cama puede parecer un detalle sin importancia, pero es una práctica que expertos consideran riesgosa. Lo que para muchos es parte de la rutina antes de dormir —conectar el teléfono y apoyarlo sobre las cobijas— puede convertirse en un problema serio si no se toman precauciones.

El punto crítico es el calor. Cada vez que el dispositivo se conecta a la corriente, la batería eleva su temperatura como parte normal del proceso. Esa energía debe disiparse en un espacio ventilado. Cuando el equipo queda atrapado entre almohadas, ropa o colchones, el aire no circula y el calor se concentra. Esa acumulación puede afectar la batería, deteriorar el cargador e, incluso, provocar chispas o incendios.

Personal de bomberos y técnicos en electricidad han advertido que las superficies blandas son especialmente peligrosas porque, además de impedir la ventilación, suelen ser materiales inflamables. Si a eso se le suma el uso de cables en mal estado o cargadores no certificados, el riesgo aumenta de manera considerable.

También está la costumbre de dejar el celular conectado durante toda la noche. Aunque los teléfonos actuales cuentan con sistemas que detienen la carga al llegar al 100 %, el adaptador sigue energizado. Si el entorno no es adecuado o existe una falla eléctrica, el peligro persiste.

Más allá de la alarma, el mensaje es claro: cargar el celular no es un acto automático. En un país donde la mayoría de hogares tiene varios dispositivos conectados al mismo tiempo, adoptar medidas básicas puede evitar daños materiales e incluso tragedias. La tecnología facilita la vida, pero también exige responsabilidad.

¿Qué hacer para reducir riesgos?

Especialistas sugieren cambiar pequeños hábitos que marcan diferencia:

Ubicar el celular sobre superficies firmes y despejadas, como una mesa de noche o escritorio.

Mantener libre el equipo mientras carga; nada de cubrirlo con textiles.

Revisar periódicamente cables y adaptadores, y reemplazarlos ante cualquier señal de desgaste.

Preferir accesorios originales o avalados por el fabricante.

No cargar el dispositivo cerca de fuentes de calor ni en espacios cerrados sin ventilación.

Desconectar el cargador cuando no esté en uso.

Además, en casa conviene verificar el estado de enchufes y extensiones, y considerar regletas con sistemas de protección. Puede parecer exagerado, pero la prevención empieza con decisiones simples. Cuidar cómo y dónde se carga el celular es también una forma de proteger el hogar y a quienes viven en él.

