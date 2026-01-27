El recordado Nokia 1100, un teléfono que hizo historia por su simplicidad y funcionalidad efectiva, regresa a la vida en una especie de arriesgado camino de resignificación a más de una década y media de su lanzamiento en 2003.

Sigue a PULZO en Discover

Paradójicamente, y aunque ya no se fabrica, las búsquedas de este dispositivo en Colombia se han intensificado en los últimos años convirtiéndolo en un apreciado objeto de colección, del que cabe aclarar que el Nokia 1100 está en desuso, pues requería de redes 2G, obsoletas en la actualidad.

Este icónico equipo celular, que en su día se promocionó por su batería de larga duración, linterna LED, resistencia a golpes y teclado sencillo, es hoy, según datos de plataformas como eBay, principalmente adquirido por coleccionistas o nostálgicos de la vieja guardia tecnológica.

Con más de 250 millones de unidades vendidas durante su producción, el Nokia 1100 se puede conseguir principalmente en eBay donde se ofrece en mercados de reventa en línea con envíos internacionales.

Lee También

Para encontrar uno hay que disponer, como mínimo, el precio del Nokia 1100 es de 85.000 pesos colombianos, según El Tiempo, que remarcó que en el exterior está desde los 70 dólares (unos 257.000 pesos). Todo puede variar considerablemente si su estado es nuevo o si viene en su caja original.

La disponibilidad es limitada. No hay producción actual ni ventas en tiendas físicas o locales en Colombia; pareciera ser que el único lugar donde aún sobrevive este modelo es en las plataformas de reventa en línea.

Sin embargo, los usuarios deben tomar en cuenta algunos aspectos antes de comprar como verificar el estado del dispositivo, los accesorios y costos de envío y aduanas desde el exterior, ya que no hay opciones locales directas mencionadas.

Por otro lado, a pesar de la demanda de los nostálgicos, no se reportan tiendas físicas en Colombia que lo vendan ni relanzamientos oficiales por HMD Global, la compañía responsable de los derechos de la marca Nokia.

A pesar de su extinción, el Nokia 1100, sin duda, dejó una huella en la industria de los teléfonos móviles y en la memoria de aquellos que tuvieron el placer de usar uno.

Este fenómeno se puede analizar desde varias perspectivas. Por un lado, existe una tendencia global de nostalgia hacia los objetos de tecnología antigua. Los coleccionistas buscan piezas que les recuerden un tiempo pasado cuando la vida era, en su percepción, más sencilla.

También existe un factor sentimental, pues muchos colombianos tuvieron como su primer teléfono móvil un Nokia 1100.

Paralelamente, otro factor es su durabilidad y resistencia, características recordadas y aplaudidas que contrastan con la fragilidad de los smartphones actuales. Sin olvidar su recordada batería de larga duración; algo que en tiempos de baterías que duran apenas un día, puede resultar seductor para más de uno.

¿Qué tener en cuenta al comprar un celular?

Al comprar un teléfono móvil en 2026, es fundamental analizar especificaciones técnicas que garanticen una vida útil prolongada y un rendimiento óptimo. La elección debe basarse en el equilibrio entre el presupuesto disponible y las necesidades reales del usuario, priorizando componentes que no queden obsoletos en el corto plazo.

Para asegurar una inversión inteligente, considere los siguientes puntos clave:

Verificar el procesador y la memoria RAM; para un uso fluido hoy se recomiendan chips de última generación y al menos 8 GB de RAM.

Evaluar la tecnología de la pantalla, prefiriendo paneles AMOLED u OLED con una tasa de refresco de 120 Hz para una mejor experiencia visual.

Revisar la capacidad de la batería, idealmente de 5.000 mAh, y que cuente con protocolos de carga rápida superiores a los 33W.

Confirmar la política de actualizaciones de software; marcas líderes ofrecen ahora entre cuatro y siete años de soporte para parches de seguridad.

Analizar el sistema de cámaras, priorizando la apertura del lente y la estabilización óptica sobre la cantidad bruta de megapíxeles.

Asegurarse de que el dispositivo tenga compatibilidad total con las redes 5G desplegadas en su región para garantizar conectividad de alta velocidad.

Es recomendable leer reseñas técnicas en sitios especializados para comparar el desempeño en condiciones reales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.