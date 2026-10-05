Encontrar audífonos Samsung en Amazon con envío a Colombia es más sencillo de lo que parece: hay tres modelos disponibles —el Galaxy Buds Core SM-R410, el Galaxy Buds 3 Pro y el Galaxy Buds 4 Pro— con precios que van desde 140.375 hasta 798.365 pesos.

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Sirven para perfiles distintos: quien busca una opción económica con cancelación de ruido, quien prioriza audio de alta fidelidad y quien quiere lo último en tecnología con IA integrada.

En esta nota hablaremos de estos tres productos

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Samsung Galaxy Buds Core SM-R410: el más accesible

Los Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) cuestan 140.375 en Amazon y es el modelo de entrada de esta selección. Cuenta con Bluetooth 5.4 para una conexión estable, cancelación activa de ruido (ANC) para bloquear sonidos ambientales y hasta 35 horas de reproducción continua con la funda de carga incluida. Su diseño moderno incorpora controles táctiles intuitivos y está disponible en color negro para el mercado latinoamericano.

Lo que más destaca:

Batería extendida: hasta 35 horas de reproducción continua de música.

Cancelación activa de ruido: bloquea sonidos del entorno para una escucha más envolvente.

Bluetooth 5.4: transmisión inalámbrica estable y emparejamiento sin interrupciones.

Razones para comprarlo: el Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 es la opción indicada para quien quiere estrenar audífonos Samsung sin invertir más de 150.000 pesos, pero sin renunciar a cancelación activa de ruido ni a una batería que dura todo el día.

A tener en cuenta: la ficha del producto no especifica resistencia al agua, algo que sí incluyen los modelos más avanzados de la línea Galaxy Buds, así que conviene verificarlo antes de usarlos en actividades físicas o bajo lluvia.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: el que más convence si usted tiene un Galaxy Android

Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro (2024) están disponibles en Amazon con envío gratis a Colombia a 437.517 pesos. El precio corresponde a este 5 de octubre y puede variar.

Traen Bluetooth 5.4, compatibilidad con códecs SSC HiFi y UHQ para audio de 24 bits/96 KHz, cancelación activa de ruido mejorada y resistencia al agua con certificación IPX7. La batería entrega entre 5 y 8 horas por carga individual y hasta 18 horas con la funda, que admite carga rápida tanto por cable como de forma inalámbrica.

Lo que más destaca:

Audio hi-fi: códecs SSC HiFi y UHQ con calidad de 24 bits/96 KHz.

IPX7: resistencia al agua apta para entrenamientos y condiciones de lluvia.

IA de Galaxy: traducción en tiempo real, perfiles de sonido personalizados y optimización de voz.

Carga rápida: la funda recarga por cable o de forma inalámbrica.

Razones para comprarlo: el Samsung Galaxy Buds 3 Pro está pensado para usuarios de dispositivos Samsung Galaxy con Android 8.0 o posterior, que quieren calidad de audio de alta fidelidad, llamadas claras en entornos ruidosos y funciones de IA como la traducción en tiempo real, todo en un audífono resistente al agua.

A tener en cuenta: las funciones Galaxy AI —incluida la traducción en tiempo real y el audio 360— requieren un dispositivo Samsung Galaxy para operar por completo. Con teléfonos de otras marcas o con iOS, la conectividad funciona, pero varias características quedan deshabilitadas.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: pensados para quien no le pone límite al audio

Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro (2026) son el modelo tope de gama de esta selección y cuestan 798.365 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia. El precio corresponde a este 5 de octubre y puede variar.

Traen un sistema de altavoz de dos vías —tweeter para agudos y woofer para graves— y es compatible con un códec de alta fidelidad de 24 bits. Su cancelación activa de ruido adaptativa (ANC 2.0) se ajusta en tiempo real según el entorno, y la certificación IP57 lo hace resistente al agua y al polvo.

Lo que más destaca:

Altavoz de dos vías: tweeter y woofer en cada audífono para una reproducción más completa.

ANC 2.0 adaptativa: cancelación de ruido que se ajusta automáticamente al entorno.

IP57: resistencia al agua y al polvo para uso en cualquier condición.

Asistente de IA: respuestas rápidas y traducción en tiempo real con la Serie Galaxy S26.

Razones para comprarlo: los Samsung Galaxy Buds 4 Pro son la opción para quien usa un teléfono de la Serie Galaxy S26 y quiere sacar el máximo partido a la integración con IA, llamadas con Voz HD y la mejor calidad de audio de la línea, sin concesiones.

A tener en cuenta: aprovechar funciones como Voz HD y el asistente de IA sin manos requiere específicamente un teléfono de la Serie Galaxy S26, lo que reduce el aprovechamiento del equipo si usted usa otro modelo de Samsung o una marca distinta.

¿Qué diferencia hay entre un audífono con ANC y uno sin cancelación de ruido?

La cancelación activa de ruido (ANC) usa micrófonos para captar el sonido del entorno y emitir una onda sonora inversa que lo neutraliza antes de que llegue al oído. El resultado es una escucha más envolvente en espacios ruidosos como el transporte público o la oficina.

Los tres modelos de esta selección incluyen ANC, aunque la versión adaptativa del Galaxy Buds 4 Pro va un paso más allá al ajustarse en tiempo real según el ambiente.

¿Vale la pena pagar más por audífonos Samsung de gama alta?

Depende del uso. Los Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 a 140.375 pesos cubren las necesidades básicas con buena batería y ANC. Los Galaxy Buds 3 Pro a 437.517 pesos añaden audio hi-fi, resistencia IPX7 y funciones de IA útiles para usuarios de Samsung Galaxy.

Los Galaxy Buds 4 Pro a 798.365 pesos justifican su precio solo si usted usa un teléfono Galaxy S26 y quiere la experiencia más completa de la línea, incluida la integración de IA sin manos y el sistema de altavoz de dos vías.

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