Salir a correr con audífonos puestos y no escuchar cuando un carro pita o alguien llama ha sido, para mí, una incomodidad constante. Los audífonos tradicionales crean una especie de burbuja que, en exteriores, puede volverse un problema real de seguridad.

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La tecnología de conducción ósea resuelve justo eso: en lugar de introducir un parlante en el canal auditivo, transmite el sonido a través de los huesos del cráneo —específicamente los pómulos— hasta el oído interno. Los oídos quedan completamente libres para percibir el entorno.

Por años esa tecnología estuvo reservada para marcas de gama alta con precios difíciles de justificar para uso cotidiano. En Amazon hay opciones funcionales que no superan los 200.000 pesos y llegan con envío gratis a Colombia.

En esta nota hablaremos de estos tres productos

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Gavhaio auriculares de conducción ósea Bluetooth 6.0

Los Gavhaio son audífonos de oreja abierta con tecnología de conducción ósea, diseñados para quienes hacen deporte al aire libre y necesitan escuchar música sin desconectarse del entorno. Con un peso de 25 gramos y una estructura flexible que se adapta a distintas formas de cabeza, resultan cómodos incluso en sesiones largas de ejercicio.

Lo que más destaca:

Bluetooth 6.0 con conexión dual: permite vincular dos dispositivos al mismo tiempo y cambiar entre ellos sin necesidad de reconectarse.

3 modos de ecualización: vocal, graves y equilibrado, ajustables según si se escucha música, podcasts o se hacen llamadas.

10 horas de batería y carga tipo C: suficiente para una jornada completa de entrenamiento, con carga rápida y conector universal.

Resistencia IP65: protección contra sudor y lluvia, aunque no es apto para natación ni uso bajo el agua.

Razones para comprarlo: si usted entrena al aire libre y quiere audífonos ligeros que no le bloqueen los oídos, el diseño de oreja abierta y la batería de 10 horas de los Gavhaio cubren bien esa necesidad sin complicaciones.

A tener en cuenta: la resistencia IP65 protege contra sudor y lluvia, pero no permite sumergirlos; para natación, este modelo no es la opción indicada.

Los Gavhaio cuestan 195.885 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 5 de octubre y puede cambiar.

Dnniakm auriculares de conducción ósea para natación

Los Dnniakm son audífonos de conducción ósea diseñados específicamente para deportes acuáticos: cuentan con certificación IP68, que los hace aptos para sumergirse, y traen almacenamiento MP3 de 32 GB integrado para escuchar música dentro del agua sin necesidad de llevar el teléfono cerca. Funcionan también como audífonos Bluetooth convencionales fuera del agua.

Lo que más destaca:

IP68 y modo MP3 de 32 GB: almacena hasta 9.000 canciones para escuchar sin conexión mientras nada, ya que el Bluetooth no opera bajo el agua.

Bluetooth 5.4 fuera del agua: conexión estable hasta 10 metros de distancia con baja latencia, compatible con iOS y Android.

8 horas de batería: autonomía suficiente para sesiones largas de entrenamiento, con carga magnética.

Garantía de 2 años: el servicio posventa de Dnniakm cubre el producto por 24 meses, de acuerdo con la información del fabricante en Amazon.

Razones para comprarlo: si usted nada con frecuencia y quiere música en el agua sin cargar el teléfono en el borde de la piscina, los Dnniakm son la única opción de esta selección que lo permite gracias al almacenamiento interno y la certificación IP68.

A tener en cuenta: el Bluetooth no funciona bajo el agua; hay que cargar las canciones en el almacenamiento interno antes de entrar a la piscina.

Los Dnniakm cuestan 130.579 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 5 de octubre y puede cambiar.

Audífonos PSIER de conducción ósea Bluetooth 6.0

Los PSIER son audífonos de conducción ósea de oreja abierta que se conectan a la aplicación Boean para personalizar el sonido con ajustes de ecualización, música creada por IA y traducción en tiempo real en 91 idiomas. Pesan 23 gramos —los más livianos de esta selección— y tienen un marco de titanio flexible que se adapta a distintas cabezas.

Lo que más destaca:

Bluetooth 6.0 con latencia de 60 ms: conexión estable hasta 10 metros, sin interrupciones audibles en streaming de música o video.

10 horas de batería y carga tipo C en 2 horas: autonomía completa para el día, con espera de hasta 200 horas.

App Boean con IA y traducción: permite ajustar el perfil de sonido, crear música con inteligencia artificial y traducir en tiempo real en 91 idiomas, de acuerdo con la ficha del producto.

Drivers de conducción ósea de 13 mm: mayor superficie de vibración que aporta, según el fabricante, graves y medios más detallados.

Razones para comprarlo: si además del deporte usted viaja o trabaja en entornos multilingües, la función de traducción en tiempo real de la app Boean añade una utilidad concreta que los otros modelos de esta selección no tienen.

A tener en cuenta: la resistencia es IPX5, lo que significa protección contra sudor y salpicaduras, pero no es apto para natación ni inmersión.

Los PSIER cuestan 130.579 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 5 de octubre y puede cambiar.

¿Los audífonos de conducción ósea sirven para personas con problemas de audición?

En algunos casos sí: como la conducción ósea transmite el sonido directamente al oído interno sin pasar por el canal auditivo externo ni el tímpano, pueden resultar útiles para personas con ciertos tipos de pérdida auditiva conductiva. Sin embargo, no son un dispositivo médico, y antes de usarlos como alternativa a un audífono clínico lo más indicado es consultar con un especialista.

¿Qué diferencia hay entre la resistencia IP65, IPX5 e IP68 en audífonos?

La resistencia IP65 e IPX5 protegen contra sudor, lluvia y salpicaduras, pero no permiten sumergir los audífonos. La certificación IP68 es la más alta de esta selección e indica que el dispositivo soporta inmersión prolongada en agua, lo que lo hace apto para natación. Si el uso principal va a ser dentro de la piscina, solo el modelo con IP68 —los Dnniakm— cumple esa condición entre las opciones presentadas aquí.

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