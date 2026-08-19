Por: El Espectador

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Bolas de papa con queso: paso a paso para disfrutar un bocado dorado y cremoso

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Una receta práctica y sabrosa que nunca pasa desapercibida en la mesa es la de las bolas de papa con queso. Este plato, sencillo pero delicioso, resalta el sabor de la papa al combinarlo con el queso fundido, ideal para quienes buscan un acompañamiento diferente o un pasaboca vistoso para compartir. De acuerdo con las recomendaciones de El Espectador, la clave para lograr la textura y el sabor esperado está en la técnica de cocción y la elección de los ingredientes.

Todo inicia cocinando las papas en agua con sal suficiente hasta que estén tiernas. Este paso es fundamental ya que del correcto punto de cocción depende que el puré tenga una textura suave y sin grumos. Luego, se machacan las papas formando un puré consistente. En seguida, el puré se sazona con paprika, ajo en polvo, sal y fécula de maíz. La fécula de maíz ayuda a darle cuerpo y firmeza, facilitando la formación de las bolas. Se recomienda mezclar muy bien para que el condimento se reparta de manera uniforme y cada bocado resulte sabroso.

El siguiente paso consiste en tomar pequeñas porciones del puré de papa y rellenarlas con un cubito de queso. Después se cierran y se moldean en forma de bolitas compactas. Un consejo relevante es congelar las bolitas durante, al menos, 30 minutos; esto permite que conserven su forma y no se deshagan durante la fritura, obteniendo una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro. El Espectador indica que se deben freír en suficiente aceite, en técnica de fritura profunda, hasta que estén doradas y apetitosas. Finalmente, es fundamental escurrirlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa antes de servirlas calientes, asegurando así una mejor experiencia al degustarlas.

Esta receta no solo invita a quienes disfrutan probar nuevas combinaciones, sino que motiva a explorar con ingredientes básicos de la despensa y animarse a compartir propuestas culinarias. Tal como lo sugiere El Espectador, si usted tiene una receta innovadora, puede escribir al correo de Tatiana Gómez Fuentes y aportar su creatividad a la comunidad gastronómica.

¿Cómo se preparan las bolas de papa con queso según El Espectador?

La preparación recomendada por El Espectador consiste en cocinar bien las papas en agua con sal y luego hacer un puré. A este puré se le agrega paprika, ajo en polvo, sal y fécula de maíz para sabor y textura. Se toma una porción, se rellena con queso, se arma la bolita y se congela durante al menos 30 minutos antes de freír en abundante aceite, logrando así un resultado crujiente y sabroso.

¿Por qué es importante congelar las bolas de papa antes de freírlas?

Congelar las bolas de papa por 30 minutos, como sugiere El Espectador, ayuda a que mantengan su forma durante la fritura. Esto evita que se desarmen en el aceite caliente y permite conseguir una textura firme por fuera y cremosa por dentro, mejorando notablemente la calidad del resultado final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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