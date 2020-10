Los sicarios, identificados como ciudadanos venezolanos por City TV, estarían enfrascados en violentas peleas por el control territorial del microtráfico en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy (occidente de Bogotá).

En el transcurso de la semana, al menos 3 venezolanos fueron asesinados por sus compatriotas en medio de una guerra que tiene atemorizados a los residentes de la zona, agregó ese canal.

El hecho más reciente, que fue grabado enteramente por los sicarios, fue el homicidio a sangre fría de un joven de 23 años. Los criminales grabaron el momento exacto en que uno de ellos se acerca al sujeto, que está tirado en el piso, y le dispara en la cara, en una calle de ese barrio de Kennedy.

En el video, también publicado por Semana, se ve cómo al momento de escapar el sicario que está grabando dice una expresión coloquial que delata que puede ser venezolano. “Mira… para que no ladilles más”, exclama el individuo.

Esta situación tiene preocupados a los habitantes de ese barrio de Kennedy (occidente de Bogotá), quienes también tienen claro que los sicarios que azotan esa zona son provenientes del vecino país.

Este es el informe de City TV, donde se publica el video del asesinato:

Entre tanto, la Policía, citada por ese canal, afirmó que se están redoblando esfuerzos para mejorar la seguridad en esa zona de Bogotá y de igual forma señaló que se está trabajando con las autoridades migratorias para capturar y expulsar a los delincuentes.

Sin embargo, los residentes de esa zona piden que se aceleren las investigaciones y las capturas correspondientes, ya que están presos del pánico que la delincuencia llevó hasta su barrio.

“La Policía viene, pero no es mucho lo que duran. Ellos hacen una ronda del día, no están frecuentemente acá. Solicitamos ayuda a este barrio. Lo necesitamos mucho, desafortunadamente tenemos este miedo que es ya de salir de las casas; no podemos hacerlo porque tememos por nuestras vidas”, concluyó un habitante de ese barrio de Kennedy, en conversación con City TV.